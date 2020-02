PS5: un tercer Star Wars Battlefront para PlayStation 5 fue también cancelado por EA

El destacado periodista Jason Schreier acaba de revelar en un reporte la existencia de un proyecto para un tercer Star Wars Battlefront. El mismo estaba programado para aparecer en la siguiente generación de consolas, con PS5 y Xbox Series X, pero fue finalmente cancelado por decisión de EA.

El título iba a ser un spin-off de Star Wars Battlefront y su nombre en clave era Viking. El mismo sería desarrollado por Criterion Games (Need for Speed, Burnout) y EA Vancouver (Def Jam Fight for NY) para PS5 y Xbox Series X.

PUEDES VER PS5: este sería el precio en Perú de PlayStation 5 si cuesta 500 dólares en USA

El reporte vino de parte de Jason Schreier, reconocido periodista de Kotaku que suele contar con información de primera mano. Su fuente son seis individuos fuertemente enlazados con EA. La misma compañía no ha confirmado ni negado la existencia de Star Wars Battlefront Viking para PS5 y Xbox Series X.

La cancelación se llevó a cabo la pasada primavera y su fecha de lanzamiento estaba programada para el otoño del 2020 en el hemisferio norte, junto a la PS5 y Xbox Series X. Al ver EA que el tiempo fijado era irrealista, decidieron cortarlo de raíz.

Schreier señala que entrevistó a cada una de sus seis fuentes, pero que hablaron de manera anónimo ya que no estaban autorizados para hablar a ningún reportero sobre proyectos cancelados, mucho menos de PS5.

PUEDES VER PS5: Sony anuncia que PlayStation 5 será revelada muy pronto

La fecha de lanzamiento de PS5, para entonces desconocida, no fue el único factor que llevó a la cancelación. Se sabe que EA Vancouver habría estado diseñando ideas y prototipos. Más adelante, Criterion entró en la ecuación, siendo el estudio principal. Una persona cercana al proyecto señalaría luego que habían “muchos cocineros” para el proyecto.

Criterion tenía una visión más ambiciosa para Star Wars Battlefront Viking, con un fuerte enfoque en personajes e historia. Rápidamente se hizo evidente que el juego no se iba a terminar en un año y EA no tenía interés en extender el plazo. En esos círculos, probablemente ya se conocía que la PS5 llegaría a finales del 2020.

Vale también aclarar que se trataría del tercer videojuego de Star Wars Battlefront publicado por EA, desde que resucitó la saga en 2015 con el juego homónimo. Los dos primeros aparecieron para la antecesora de PS5, PlayStation 4.