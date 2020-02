El segundo evento de Pokémon GO en 2020 nos trae a una de las criaturas más esperadas por la comunidad por vox populi. Se trata de Rhyhorn, quien protagonizará el Community Day de febrero. Descubre los más prácticos consejos para obtener el mejor ejemplar, buscar un shiny y hacerlo aprender Romperrocas con Rhyperior en esta guía.

Pokémon GO inició de buena manera el 2020, pero pocos esperaban tamaña sorpresa para el Community Day de febrero. Rhyhorn es la primera criatura en la historia del juego de Niantic, que ha sido elegida por la comunidad. Millones de usuarios han esperado este día para aprovecharlo al máximo.

El Community Day de Rhyhorn no se celebrará de manera simultánea en todo el mundo de Pokémon GO, los horarios estarán separados por hemisferio norte y hemisferio sur, por lo que es necesario saber en qué hemisferio está tu país.

El pokémon estelar es, como se conoció anteriormente, el ganador de la votación global que realizó Niantic hace semanas. Rhyhorn podrá ser capturado durante este Community Day de febrero 2020 en Pokémon GO y también podremos evolucionarlo en Rhyperior.

Fecha del Community Day de Rhyhorn en Pokémon GO

El segundo Community Day del 2020 en Pokémon GO será este 22 de febrero desde las 11 a.m hasta las 2 p.m para el hemisferio norte, y desde las 3 p.m hasta las 6 p.m para el hemisferio sur.

¿En qué hemisferio está México?

Debido a su ubicación, probablemente te estés preguntando ¿en qué hemisferio está México? La repuesta es que el país azteca está considerado dentro del hemisferio norte por consenso global. ¿Cómo saber a qué hora será el Community Day de Pokémon GO en mi país? Para eso te preparamos esta lista.

Por si te quedan dudas, aquí tienes una lista de los países del hemisferio sur:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Bonus

Los bonus que recibiremos los entrenadores en este evento de Pokémon GO serán los clásicos multiplicadores de Polvos Estelares por tres en cada captura.

Movimiento exclusivo

El Community Day de Rhyhorn llega con un movimiento exclusivo para él en todo Pokémon GO. Se trata de Romperrocas y, para obtenerlo, tendremos que evolucionarlo a Rhyperior, pero tendremos que hacerlo antes de que se acabe el evento. También habrá chances para capturar a Rhyhorn shiny durante las tres horas que durará el día de la comunidad.

Las tres horas que dure este Community Day parecen ser suficientes para pasar de Rhyhorn a Rhydon y de Rhydon a Rhyperior, pero siempre vale estar preparado. Esta es la cantidad de caramelos necesarios para evolucionar a Rhydon y obtener el nuevo movimiento exclusivo de Pokémon GO.

Rhyhorn a Rhydon: 25 caramelos

Rhydon a Rhyperior: 100 caramelos y una Piedra Sinnoh.

Consejos para el Community Day de Rhyhorn

Aprovechar la recompensa en el PVP para las Piedra Sinnoh

Para que Rhydon evolucione a Rhyperior, se necesita la Piedra Sinnoh. Estas serán ofrecidas por Niantic como recompensas por la Liga Combates GO, el PVP de Pokémon GO.

En tu hora local, podrás conseguir dos Piedra Sinnoh por set de combates básicos o Premium dentro dela Liga Combates GO completados. Lo mejor es que no es necesario ganar, solo combatir. Puedes hacer cinco sets de combates por día, o 25 en total. Con este método podrás obtener 10 Piedras Sinnoh para evolucionar los mejores Rhyhorn (Rhydon) que captures en el Community Day de Pokémon GO.

Tabla de IV’s de Rhyhorn

Como ves, son muchas las ventajas para atrapar a la poderosa criatura tipo roca, y aunque haya muchas oportunidades de hacerlo, nada mejor que una tabla de IV’s para asegurarte a un buen ejemplar en Pokémon GO.

Tabla de IV's de Rhyhorn para su Community Day en Pokémon GO.

Qué llevar al Community Day

Si aún no es el momento en tu país (3 p.m del sábado 22 de febrero) todavía tienes tiempo de preparación para este Community Day. Entre los consejos más prácticas es recolectar un buen número de objetos útiles de Pokémon GO, como Bayas Pinia, Bayas Pinia Plateada, las que aumentarán aún más nuestros caramelos por capturas.

Asimismo, sugerimos poner a Rhydon como buddy en nuestro perfil de Pokémon GO. De esta forma, obtendremos más caramelos por cada kilometro que recorramos, y vaya que caminaremos mucho en este evento.

También es recomendable contar con espacio en la mochila, para poder cargar un buen número de Poké Ball, Super Ball y Ultra Ball, así tendremos mejor ratio de captura, lo que será vital cuando en Pokémon GO abundan las criaturas.