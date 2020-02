Homofobia en League of Legends: jugador denuncia acoso de su propio equipo y ahora piensa en retirarse

Dumbledoge, uno de los jugadores más destacados de League of Legends, acaba de remecer nuevamente la escena competitiva de Riot Games. El jugador, hoy abierta y orgullosamente gay, ha revelado el acoso y homofobia que tuvo que soportar desde el 2017 por parte de sus propios compañeros de equipo.

En un grupo de Facebook, revelaron que el hábil jugador es homosexual, siendo objeto de burla de otros jugadores profesionales de la escena de League of Legends. Esto fue antes de que él mismo confesara su sexualidad.

Era el año 2017 y Dumbledoge se desempeñaba en el equipo SuperMassive de League of Legends, cuando un hecho cambió su rumbo profesional por completo. Una exposición en redes sociales sobre su sexualidad hizo que desde entonces sea víctima de constantes burlas homófobas por parte de muchos.

Para entonces, el jugador no había revelado siquiera a su familia que era gay.

Tras esto, Dumbledoge decidió abandonar el equipo. “Me fui de SuperMassive en 2017, después de la MSI (torneo de League of Legends). No fue por mi nivel o por el nivel del equipo, sino porque no podía sentirme orgulloso de pertenecer a él. No estaba feliz”, explicó.

Dumbledoge asegura que bloqueó a algunos jugadores, pero el que más le causó dificultades fue su propio compañero de equipo, Zeitnot, quien jugaba en su misma línea en SuperMassive.

El profesional turco señala que Zeitnot se burlaba constantemente a sus espaldas para luego sonreírle de frente. La situación fue afectándolo emocionalmente hasta el punto de decidir abandonar el mismo.

Tras su salida del equipo en 2017, Dumbledoge pasó por casi todos los equipos grandes de League of Legends en Turquía. Antes de llegar a Royal Bandits, pasó por el Besiktas, y luego por el Galatasaray, antes de regresar a SuperMassive en 2019.

La hazaña de Dumbledoge contra Faker, por entonces, el mejor jugador de LoL

A pesar de que Zeitnot continuaba en SuperMassive para este tiempo, Dumbledoge explicó las razones para decidirse a volver.

“Volví porque Royal Youth aseguraba que no podía mantener a GBM y Pilot (jugadores coreanos). Al final, Pilot sí se quedó y cuando hablé con la organización me dijeron que no me querían, pues buscarían otro support. Así que tenía dos opciones, volver a SuperMassive con esa persona (Zeitnot) o acabar con mi carrera. Mi deseo de competir pesa mucho, por eso volví”.

Ahora, tras poco tiempo desde su regreso a SuperMassive, Dumbledoge parece estar cerca del retiro pues; aunque no recibió acoso de homofobia directo, si ha sufrido de bullying. “De repente, me había convertido en el peor jugador, culpable de todos los males por mis terribles actuaciones”.

Dumbledoge ha determinado abandonar SuperMassive nuevamente y aún no tiene claro si buscará otro equipo o si se decidirá por el retiro de la competencia en League of Legends.