Pokémon GO: nueva actualización del videojuego traería los Huevos de las Sombras [VIDEO]

Grandes cambios llegan a Pokémon GO. El juego de realidad aumentada recibirá tres eventos más para los últimos 8 días de febrero y en redes sociales se filtran más novedades del videojuego de Niantic: los Huevos de las Sombras, que llegarían con la siguiente actualización.

La invasión del Team GO Rocket para adueñarse de Pokémon GO trajo mucho contenido al juego de realidad aumentada, ya que gracias a este asedio los usuarios podían capturar pokémon oscuros para posteriormente purificarlos con una cierta cantidad de polvos estelares y caramelos.

La primera oleada de pokémon oscuro fueron los de Kanto. Posteriormente fueron sumándose las demás criaturas de las demás generaciones. Ahora, los usuarios de Pokémon GO pueden capturar la versión shadow de las aves legendarias (Articuno, Zapdos y Moltres) tras vencer a Giovanni, jefe del Team GO Rocket. Este personaje tiene en su poder a Raikou desde el primer día de febrero.

No obstante, parece ser que Niantic sumará más contenido del Team GO Rocket a través de nuevos eventos de invasión, lo cual habría sido encontrado en los mismos datos de Pokémon GO. Esto significa que ya aparecerán los Huevos de la sombras, que serían de color rojo.

Los Huevos de las Sombras

Según el youtuber Poké AK, en los datos de Pokémon GO se encontró la imagen de un Huevo de color rojo —conocido en la comunidad como Huevo de la sombras— que podría tratarse de una de las nuevas recompensas que los usuarios recibirían tras derrotar a algún miembro del Team GO Rocket.

A pesar que en los códigos de Pokémon GO no se especifica el método a seguir para obtener un Huevo de la sombras, las especulaciones acerca de su contenido ya iniciaron y se trataría del debut de nuevas criaturas corruptas o el debut de los pokémon bebé oscuro.

Por otro lado, también se menciona que la presencia de este Huevo de las sombras también significaría el anuncio de un nuevo evento de Pokémon GO protagonizado por el Team GO Rocket en el que los usuarios tendrían que batallar con poderosos miembros de esta organización para obtener este objeto como recompensa.

Otra de las novedades que se encontraron en los códigos de Pokémon GO, son que los movimientos de los pokémon oscuros tienen bonificación sin importar el clima, lo cual fue añadido en la última actualización que recibió el juego de realidad aumentada hace unos días. Sin embargo, esto no está en las criaturas purificadas y no se sabe si se añadirá más adelante.

Pokémon GO

Si bien el Huevo de la sombras fue hallado en los códigos de Pokémon GO, es necesario precisar que Niantic aún no se ha pronunciado respecto sobre este nuevo objeto que estaría dedicado al Team GO Rocket, ni mucho menos un evento protagonizado por esta organización, por lo que tomaremos la información como una simple filtración.