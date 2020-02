PS5 estaría más cerca que nunca. Gran impacto han generado las recientes revelaciones de uno de los directivos de Sony, quien mencionó el precio de la consola y la presentación de PlayStation 5, la cual se realizará muy pronto. Sin embargo, debemos mirar hacia el pasado.

Según informa el medio GamesRadar, la consola PS5 fue uno de los temas a tratar en la reunión de inversionistas y analistas que se habría realizado hace unos días en las oficinas de Sony, en donde se respondieron algunas dudas respecto al futuro de PlayStation 5 como el precio, presentación y más.

Presentación de PS5

Durante la reunión, los inversionistas le preguntaron a Hiroki Totoki algunos detalles de PS5 que aún no se revelaron. Sin embargo, el vicepresidente de Sony solo atinó a mencionar que cuando el tiempo sea correcto hablarán de PlayStation 5 “en un periodo de tiempo comparable con el pasado”.

Dicha declaración ha repercutido en medios especializados, ya que podría hacer referencia a que los anuncios de novedades de PS5 puedan seguir el mismo itinerario que utilizaron con PlayStation 4, por lo que la presentación de PlayStation 5 sería más pronto de lo que se cree.

Además, lo dicho por Hiroki reforzaría los rumores de que Sony presentaría la consola PS5 en febrero, pues recordemos que el 20 de este mismo mes, pero en 2013, la empresa japonesa reveló al mundo su actual consola en el PlayStation Meeting dentro del E3 2013.

A esto se le suma la participación de PlayStation en el evento Pax East, que se desarrollará en Estados Unidos desde el 27 de febrero hasta el 1 de marzo, en donde también se presentará el primer gameplay de The Last of Us Part II, videojuego exclusivo de PlayStation 4.

Otra de las opciones para la presentación de PS5 al mundo es que Sony realice una transmisión en vivo del State of Play, aunque esto es muy poco probable que suceda.

Precio de PS5

No obstante, esta no habría sido la única incógnita acerca de PS5 a resolver en la reunión de inversionistas de Sony, pues también se preguntó por el precio que podría tener la consola PlayStation 5.

Hace unos días se reveló que Sony estaba teniendo problemas al decidir el precio de PS5 debido al costo de sus insumos, pues solo el crear una consola PlayStation le costaba a la compañía 450 dólares.

Ante esto, Totoki mencionó que el precio de PS5 no es un tema cerrado en las oficinas de Sony, ya que la decisión se tomaría luego de que se sepa cuánto costará la consola Xbox Series X.

Cabe precisar que Sony confirmó que no participará en el E3 2020, lo cual aumenta los rumores de que la empresa realice un evento propio para presentar la consola PS5.