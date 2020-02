Los primeros detalles de la nueva película de Tomb Raider ya salen a la luz. Esta nueva producción volverá a ser protagonizada por Alicia Vikander, quien encarnará una vez más a Lara Croft; además, la historia del filme estará basada en videojuegos de la franquicia, los cuales llegaron a PS4, Xbox One y PC.

Para la secuela de Tomb Raider, MGM eligió a Ben Wheatley como director de la cinta para reemplazar a Roar Uthuag, quien dirigió la primera parte de esta película de Lara Croft, que ya tiene una fecha tentativa de estreno.

De acuerdo al portal Geek Vibes Nation, la secuela de Tomb Raider llegará a los cines el 21 de marzo del 2021 y el rodaje de la película iniciará este abril.

Se filmará en locaciones de Inglaterra, Sudáfrica, China y Finlandia. Además, la historia contará con seres sobrenaturales, por lo que se acercaría a lo visto en los videojuegos de Lara Croft.

Si bien se desconoce la trama de la secuela de Tomb Raider, se reveló que esta se basará en los videojuegos Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, el último título de la franquicia que se estrenó en 2018 para las consolas actuales.

Rise of the Tomb Raider

Este videojuego fue desarrollado por Crystal Dynamics, estudio que trabaja junto a Square Enix en Marvel’s Avengers. Rise of the Tomb Raider es la secuela directa del juego Tomb Raider que se estrenó en 2013.

En Rise of the Tomb Raider, Lara Croft viaja a Siberia para entender el misterio del alma inmortal e iniciar la búsqueda de la mítica ciudad de Kitezh, que fue construida por el príncipe Vladimir en el siglo XIII.

Shadow of the Tomb Raider

Este videojuego fue desarrollado por Eidos Montéal y distribuido por Square Enix y es la tercera parte del reinicio de la saga, por ende, Shadow of the Tomb Raider es la continuación de Rise of the Tomb Raider.

En Shadow of the Tomb Raider, Lara Croft viaja al continente americano; los escenarios están inspirados en México y Perú. Su misión es la búsqueda del Paititi, la ciudad oculta que se ubica en la Amazonía, donde encontrarás animales salvajes, tumbas, acertijos y más.

Es posible que en las próximas semanas se revelen más detalles acerca de la secuela de Tomb Raider, pero para que vayas aumentando el hype por esta película, te contamos que el videojuego Shadow of the Tomb Raider ya está disponible en consolas PS4, Xbox One y PC.