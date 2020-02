Pokémon GO: Spoink es el protagonista para la Hora de pokémon destacado

Usuarios de Pokémon GO iniciarán la semana con un nuevo evento semanal. Se trata de la Hora del pokémon destacado que será protagonizado por Spoink, según los reportes de jugadores en Nueva Zelanda. Además, podrá aparecer en su variante shiny.

La Hora del Pokémon Destacado es el nuevo experimento de Niantic en Pokémon GO, el cual se activará cada martes en el juego de realidad aumentada durante 60 minutos aumentando el ‘spawn’ del protagonista, en este caso Spoink.

Si bien la frecuencia con la que aparecerá Spoink en Pokémon GO durante el evento no se acerca al nivel de un Community Day, los usuarios tendrán más chances de capturarlo en su variante shiny, ya que este pokémon no se muestra así de fácil en el juego de realidad aumentada.

Fecha y hora del evento de Pokémon GO

La Hora del pokémon destacado en el juego se realizará este martes 11 de febrero desde las 6:00 P.M. hasta las 7:00 P.M. hora local. Durante estos 60 minutos, te encontrarás de forma salvaje a Spoink en Pokémon GO.

El primero en debutar como protagonista de la Hora del pokémon destacado fue Onix, criatura que tiene su variante shiny activada en Pokémon GO, en el evento que se realizó el pasado martes 4 de febrero.

El objetivo de la Hora del pokémon destacado, es que los jugadores logren registrar a las criaturas que tienen su variante shiny activada en Pokémon GO, como es el caso de Onix y Spoink.

No obstante, es posible que más adelante la Hora del pokémon destacado sea utilizado por Niantic para hacer debutar a criaturas de Teselia en Pokémon GO o alguna otra que ya se encuentra en el videojuego, pero que aún no tenga disponible su variante shiny.