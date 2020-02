Pokémon GO recibirá una actualización para todos los fanáticos del PVP. La pretemporada de la Liga de Combates GO se renueva y los jugadores batallarán en la Liga Ultra durante dos semanas. Conoce la lista con los mejores pokémon, counters y ataques para que tengas un equipo invencible.

La Liga de Combates GO es el modo competitivo de Pokémon GO, en el que los jugadores se enfrentan a través de batallas online conformadas por equipos de tres pokémon. Esta modalidad se encuentra en la pretemporada y dará inicio a su segunda etapa con la Liga Ultra.

Si en la Liga Súper Ball te encontraste con poderosos legendarios y singulares como Registeel y Deoxys (defensa), en la Liga Ultra de la Liga de Combates GO te enfrentarás a criaturas de esta índole e incluso más temeraria, lo que significa que experimentarás combates muy intensos en Pokémon GO durante dos semanas.

Según la información que comparte Niantic desde la web oficial de Pokémon GO, la Liga Ultra Ball empezará desde hoy 10 de febrero, a las 4 de la tarde, hasta el lunes 24 del presente mes; además, la modalidad de combate será la misma con la que inició la pretemporada de la Liga de Combates GO.

Por el momento, no se sabe si Niantic realizará cambios en las recompensas para la segunda fase de la pretemporada de la Liga de Combates GO de Pokémon GO, pues recordemos que gracias a este modo de juego debutó el pokémon Scraggy, quien aparece luego de obtener cinco victorias seguidas a partir de la cuarta estrella.

Según la web PvPoke, estos son los mejores pokémon y ataques más utilizados por los usuarios en la Liga Ultra de Pokémon GO, los cuales te servirán para que armes un sorprendente equipo.

Los mejores pokémon y movimientos para la Liga Ultra

Pokémon Movimientos rápidos y cargados Giratina forma modificada Dragoaliento, Garra Dragón y Poder Pasado Giratina forma origen Garra Umbría, Viento Aciago y Bola Sombra Mew Garra Umbría, Sofoco y Onda Certera Registeel Fijar Blanco, Foco Resplandor y Onda Certera Swampert Disparo Lodo, Hidrocañón y Terremoto Creselia Psicocorte, Premonición y Rayo Aurora Regirock Fijar Blanco, Roca Afilada y Onda Certera Machamp Contraataque, Tajo Cruzado y A bocajarro/Avalancha Mewtwo Acorazado Confusión, Onda Mental (cuando esté activado Pokémon GO), Avalancha y Puño Dinámico Gliscor Corte Furia, Bucle arena y Terremoto

Como lo mencionamos arriba, estos son los mejores pokémon de la Liga Ultra en Pokémon GO, por lo que te puedes topar con alguno de ellos durante la segunda fase de la pretemporada de la Liga de Combates GO.

Los mejores counters en la Liga Ultra

Es por eso, que te mostraremos a los mejores counters de cada uno de ellos para que puedas vencerlos durante tus partidas en la Liga Ultra de la Liga de Combates GO del juego de realidad aumentada y puedas conseguir la mayor cantidad de recompensas en Pokémon GO.

Pokémon Counters Movimientos Giratina forma modificada Ursaring Garra Umbría, A Bocajarro e Hiperrayo Giratina forma origen Weavile Alarido, Alud y Juego sucio Mew Unfezant Tajo Aéreo, Ataque Aéreo e Hiperrayo Registeel Hariyama Contraataque, Fuerza Bruta y A Bocajarro Swampert Torterra Hoja Afilada, Bucle Arena y Planta Feroz Cresselia Crawdaunt Alarido, Tajo Umbrío y Rayo Burbuja Regirock Hariyama Contraataque, Fuerza Bruta y A Bocajarro Machamp Gardevoir Confusión, Sincrorruido y Bola Sombra Mewtwo Acorazado Spiritomb Golpe Bajo, Viento Aciago y Bola Sombra Gliscor Vaporeon Pistola de Agua, Acua cola e Hidrobomba o Última Baza

Con estos 20 pokémon tendrás un sinfín de posibilidades para preparar un poderoso equipo para la Liga Ultra de la pretemporada de la Liga de Combates GO de Pokémon GO, la misma que ya empezó en el juego de realidad aumentada.

