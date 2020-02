PS5 sí será retrocompatible. El director de Ubisoft habló de lo que sería la función más importante que tendría PlayStation 5 durante su reporte financiero, lo cual trascendió a los medios generando la sorpresa de los ‘gamers’. Pues reveló que la nueva consola de Sony tendría la capacidad de correr casi todos los videojuegos de PS4, PS3, PS2 y PS1.

Esta no es la primera vez que se habla acerca de la retrocompatibilidad de PS5. Recordemos que en enero el influencer HipHop Gamer filtró información en la que revelaba que Sony estaría trabajando en esta funcionalidad para PlayStation 5, que permitiría a la consola correr cerca de 12 000 títulos desde PS1 hasta PS4. Pero, es posible que esta no sea completa.

Entre las funciones más pedidas por los fanáticos de PS5 se encuentra la retrocompatibilidad de la consola con sus antecesoras, un deseo que podría estar cada vez más cerca de realizarse y que aumentaría tremendamente el valor de PlayStation 5, al igual que su precio en el mercado.

La nueva información acerca de la retrocompatibilida de PS5 llega gracias a Yves Guillemot, director ejecutivo de Ubisoft, quien habló sobre este tema durante una reunión con accionistas. “Estas consolas (PS5 y Xbox Series X) ejecutarán casi todo el catalogo anterior de las consolas previas”, indicó, según Gamingbolt.

Con estas declaraciones Yves Guillemot desmentiría lo dicho por el influencer, ya que deja en el aire si la retrocompatibilidad de PlayStation 5 haga capaz a la consola de correr todos los videojuegos de PS4, PS3, PS2 y PS1.

“Será algo nuevo en la industria. Ayudaría a las generaciones antiguas a continuar siendo grandes consolas en el mercado en los años venideros”, indicó el CEO de Ubisoft agrega lo siguiente acerca de la retrocompatibilidad de PS5 y Xbox Series X, de acuerdo al site citado.

Lo dicho por Guillemot no ha generado más que duda entre los gamers, pues ante el silencio de Sony respecto a PS5 y su retrocompatibilidad, cabe la posibilidad de que esta función de PlayStation solo haga que la consola pueda correr videojuegos de PS4.

Los ejecutivos de PlayStation han mencionado en varias oportunidades que la transición generacional entre PS4 y PS5 será delicada, por lo que es posible que la retrocompatibilidad de PlayStation 5 sea con la actual consola de Sony y no con PS3, PS2 y PS1.

A pesar de ello, existen varios rumores acerca de la retrocompatibilidad de PS5, los cuales fueron revelados por HipHop Gamer. Además, hay patentes que explican al detalle cómo sería esta función e incluso mencionan la posible capacidad de PlayStation 5 de correr videojuegos de PS4, PS3, PS2 y PS1.

La retrocompatibilidad de PS5

La retrocompatibilidad de PS5 no sería a través de PS Now. Según el influencer HipHop Gamer, esta importante función sería nativa de PlayStation 5, por lo que no se necesitaría del servicio de streaming de Sony para disfrutar de los videojuegos que fueron lanzados desde PS1 hasta PS4.

PS Now es una plataforma de streaming online hecha por PlayStation, que permite a los usuarios correr videojuegos de PS4 en computadoras; no obstante, esta función ha sido relacionada muchas veces con PS5.

Además de la retrocompatibilidad de PS5 con los videojuegos de PS4, PS3, PS2 y PS1, la consola tendrá la capacidad de mejorar las gráficas de todos estos títulos gracias al motor de procesamiento de renderizado con el que contaría PlayStation 5.

PS5 genera polémica entre los usuarios. Una patente de Sony descubierta hace explica que la empresa tendría pensado implementar la inteligencia artificial en PlayStation 5, cuya función sería la de un asistente de voz, como servicio de paga, para brindar soluciones a ‘gamers’ que se han quedado estancados en alguna etapa de su videojuego favorito

La patente de Sony fue registrada en julio del 2018; sin embargo, su contenido recién fue publicado esta semana, por lo que muchos jugadores sugieren que este esquema se trate de la inteligencia artificial que podría tener PS5, y se convertiría en un servicio de paga incentivando a las microtransacciones para que los jugadores no se queden atascados en algún nivel, debido a la dificultad con el que se crearían los videojuegos de PlayStation 5.