El Quidditch es el deporte practicado por los estudiantes de Hogwarts, el cual ha sido adaptado a la vida real por los fanáticos de Harry Potter y ahora está a solo semanas de llegar a Steam. Esto se debe a que un estudio ya está desarrollando el videojuego inspirado en esta actividad combinando temáticas de Rocket League.

Virtual Basement LLC es el estudio que está desarrollando Broomstick League, el videojuego inspirado en Quidditch que estará disponible desde los primeros días de marzo en Steam, en el que los usuarios utilizarán hechizos de magia y todo tipo de acrobacias con las escobas mágicas para anotar en el arco rival.

No obstante, uno de los detalles de Broomstick League, es que el videojuego no estará basado en las reglas Quidditch que tantas veces vimos o leímos en Harry Potter, pues la temática es más parecida a un partido de fútbol o de Rocket League con escobas y orbes mágicos.

Además, los usuarios de Broomstick League deberán utilizar hechizos para desplazarse o golpear la pelota y evitar que los contrincantes se las arrebaten. Por otro lado, el videojuego inspirado en Quidditch también tendrá tablas de clasificación, estadísticas y opciones de personalización, pues podrán elegir si ser bruja o mago.

Broomstick League también ofrece partidas de 1 vs 1, 2 vs 2 y 3 vs 3 en varios escenarios que están inspirados en Harry Potter; además, hay uno similar al estadio de Quidditch que está en el colegio de Hogwarts.

Broomstick League, el videojuego de Quidditch, llegará a las tiendas de Steam el 5 de marzo en su etapa de acceso anticipado para que puedas descargarlo en tu PC.

Tráiler de Broomstick League