Pokémon GO está a horas de iniciar la primera temporada de la Liga de Combates GO, el competitivo del juego de realidad aumentada en el que los usuarios se enfrentan de manera online. Es por eso, que aquí te mostramos los mejores ataques de Lucario, Torterra, Bastiodon y Toxicroak par que venzas rápidamente a tus oponentes.

Riolu se ha convertido en la criatura más buscada de Pokémon GO, debido a que el pokémon tipo lucha/acero debutó en el juego de realidad aumentada con su variante shiny y muchos jugadores lo han evolucionado en Lucario para lucirlo en el competitivo del videojuego con sus mejores ataques.

No obstante, Lucario no es el único solicitado para la Liga de Combates GO de Pokémon GO, ya que el equipo está conformado por tres criaturas y entre las opciones que se manejan están: Torterra, Bastiodon y Toxicroak. Conoce sus mejores ataques.

Estas cuatro criaturas podrán ser un gran problema para tu adversario en la Liga de Combates GO de Pokémon GO, debido al ‘pool’ de movimientos que pueden utilizar; además, de tener pocos ‘counters’ que le pueden hacer frente.

Los mejores ataques para Lucario, Torterra, Bastiodon y Toxicroak

Lucario

Contraataque, Bola Sombra y Puño Incremento.

Torterra

Hoja afilada, Planta Feroz y Bucle Arena.

Bastiodon

Antiaéreo, Roca Afilada y Lanzallamas.

Toxicroak

Countraataque, Bomba Lodo y Puño Dinámico.

En la Liga de Combates GO de Pokémon GO es recomendable que todos los pokémon de tu equipo tengan doble movimiento cargado, para que tengas una mejor cobertura y uses sus mejores ataques. Es decir, hacer más daño a criaturas que son muy eficaces contra tu criatura.

Recuerda que a pretemporada de la Liga de Combates GO está por finalizar en Pokémon GO, ya que la temporada 1 de este modo de juego será desde el 10 de febrero hasta el 24 del mismo mes y los enfrentamientos serán en la Liga Super Ball.