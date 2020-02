Pokémon GO: lista de misiones y recompensas del evento celebración de la región de Sinnoh

Pokémon GO está a puertas de dar inicio al evento celebración de la región de Sinnoh, en el que los usuarios tendrán encuentros con criaturas de la cuarta generación; además, de conseguir nuevos pokémon shiny. Conoce la lista de misiones y recompensas.

Desde el viernes 7 de febrero a las 8 de la mañana (hora local), todos los jugadores de Pokémon GO podrán disfrutar del evento celebración de la región de Sinnoh, que será el debut de Riolu e Hippopotas shiny; además de poder conseguir muchas Piedras Sinnoh como recompensas, que servirán para el evolucionar a Rhyhorn durante su Community Day.

Celebración de la región de Sinnoh estará activo en Pokémon GO durante tres días, en el que los usuarios tendrán la opción de recibir hasta 2 Huevos de 7 KM a través de los obsequios, en los que solo aparecerán estos pokémon de Sinnoh.

Budew (shiny).

Combee.

Bronzor (shiny).

Gible (shiny).

Riolu (shiny).

Hippopotas (shiny).

Mantyke.

Pokémon GO

Pero este no es el único detalle que trae el evento al popular juego de realidad aumentada, pues Niantic liberará misiones temáticas por la celebración de la región de Sinnoh para que los jugadores de Pokémon GO obtengan increíbles recompensas.

Gracias a los reportes de jugadores en Oceanía, ya se pueden saber cuáles son las misiones y recompensas que llegarán a Pokémon GO por el evento celebración de la región de Sinnoh. Conoce la lista a continuación.

Pokémon GO

Misiones y recompensas por la celebración de la región Sinnoh

Captura 5 Turtwig, Chimchar o Piplup – recompensa: x1000 de Polvo Estelar.

Utiliza una piedra Sinnoh para evolucionar a un pokémon – recompensa: Cranidos.

Eclosiona 5 Huevos – recompensa: 1 piedra Sinnoh.

Obtén una victoria en incursiones – recompensa: Hippopotas con opción a shiny.

Recuerda que la celebración de la región de Sinnoh estará activa en Pokémon GO desde el viernes 7 de febrero a las 8 de la mañana hasta el lunes 10 a las 10 de la noche. Durante estos días, los usuarios tendrán más opciones de conseguir a Riolu e Hippopotas shiny mediante eclosión de Huevos y en estado salvaje.