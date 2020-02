Las historias que Dragon Ball Z Kakarot ha revelado desde su lanzamiento continúan asombrando a los fans de la saga creada por Akira Toriyama. Más de una historia, nunca contada antes, ha visto la luz gracias al videojuego de Bandai Namco y aquí te contaremos una de las más misteriosas, sobre el por qué Goku mantiene su cola de adulto.

Por si aún no experimentaste Dragon Ball Z Kakarot, debes saber que se trata de un videojuego RPG de acción, que consiste tanto en batallas (como en Budokai Tenkaichi) pero también en pequeñas misiones que puedes completar en un mundo abierto.

Si ya probaste Dragon Ball Z Kakarot, habrás notado que Goku cuenta con una cola de Saiyajin aun siendo adulto. Esta cola resulta muy peculiar para los seguidores del manga y anime, pues es bien sabido para ellos que Kamisama le corta la cola antes del 23 torneo de artes marciales para no “estorbarle”.

Pues bien, en más de una misión de Dragon Ball Z Kakarot, se nos pedirá mandar a Goku a pescar. Esto solo es posible usando la cola del Saiyajin como carnada, pero ¿cómo volvió a tener una?

La respuesta se encuentra en uno de los muchos diálogos que hay en Dragon Ball Z Kakarot, todos aprobados por Akira Toriyama. En una oportunidad, Goku conversa con el pequeño Gohan, y le informa que, para pescar, solo necesita “sumergir su cola en el agua”.

“Sentir a los peces moviéndose alrededor de ella (la cola) y después atraparlos” afirma Goku. Para luego explicar cómo logró tener una cola nuevamente, tras la última vez que se la cortaron, a los 12 años.

“Quiero decir, no lo he hecho en mucho tiempo (pescar) porque ya no tengo cola, pero cuando se lo conté a Bulma, ella me hizo una cola improvisada y así poder usarla para pescar ¿Puedes creerlo? ¡Increíble!” afirma el emocionado Goku.

Es así como Goku vuelve a tener cola de adulto. En anteriores ocasiones, la misma le fue cortada para evitar que se convierta en Ozaru, el gigante mono de la leyenda. Debes también saber que todo lo que aparece en Dragon Ball Z Kakarot es canon oficial de la saga.

Dragon Ball Z Kakarot fue lanzado el pasado 17 de enero de 2020 para PS4, Xbox One y PC. El juego ha sido recibido positivamente por la crítica y la comunidad, siendo este tipo de historias su mayor diferencia con otros juegos de Dragon Ball.