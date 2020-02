PS4: The Last of Us Part II advierte que podría tener contenido explícito para adultos

The Last of Us Part II o The Last of Us 2 es el exclusivo de PS4 más esperado por los fanáticos. El videojuego ya tiene fecha de lanzamiento oficial y se han revelado más detalles a última hora, como el hecho de que tendrá desnudos y contenido sexual.

Si recordamos el último tráiler de The Last of Us Part II se ve el primer “desnudo” protagonizado Ellie, protagonista de esta segunda entrega, tiene el torso descubierto de espaldas a la cámara, en el que se pueden ver las heridas que tiene el personaje.

Tras una revisión al contenido de The Last of Us Part II, el organismo Entertainment Software Rating Board (ESRB), entidad estadounidense de clasificar el contenido de los videojuegos y asignarle una categoría con edad mínima, le asignó al exclusivo de PS4 la jerarquía de Mature (Maduro) + 17.

Con esta nueva categoría, el esperado videojuego de PS4, The Last of Us Part II, se convierte en el primer videojuego de Naughty Dog en obtener la clasificación de Mature +17, el cual también recibió Left Behind, el DLC de The Last of Us, aunque no se mencionan las advertencias de desnudez o contenido sexual.

Es necesario mencionar que el hecho de que The Last of Us Part II, videojuego que llegará en mayo a PS4, tenga la claisficación Mature +17 no significa que ya sea un hecho de que se verá contenido sexual o desnudos dentro del título, pero sí pueden ser incluidos por el estudio.

Además, la clasificación M (Mature +17) en un videojuego, en este caso The Last of Us Part II, también hace referencia a que podríamos encontrar violencia intensa, derramamiento de sangre, lenguaje fuerte, contenido sexual y hasta uso de drogas.

The Last of Us Part II

Por otro lado, el portal DualShockers que se dedica a revelar noticias acerca de The Last of Us Part II, menciona que el exclusivo de PS4 podría incluir “referencias a sexo o sexualidad” y “muestras no explicitas de comportamientos sexuales, posiblemente incluyendo desnudez parcial”.

The Last of Us Part II fecha de lanzamiento

The Last of Us Part II se iba a estrenar a inicios de año en PS4; sin embarg, Naughty Dog decidió retrasar unos meses la fecha de lanzamiento del esperado videojuego. Es por eso que la secuela de TLOU llegará a PlayStation 4 el 29 de mayo del 2020.

Tráiler de The Last of Us Part II