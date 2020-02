La espera por PS5 parece ser eterna para los gamers. Sin embargo, una nueva luz de esperanza por tener la consola PlayStation 5 en sus manos apareció en redes sociales, pues se habría filtrado la fecha de preventa para que los usuarios reserven la plataforma de Sony.

Mucho se habla acerca del precio que tendría PS5. El hecho de que PlayStation 5 tenga como fecha de lanzamiento tentativa finales del 2020 hace que los gamers se vayan preparando para adquirir la consola de Sony, que según un nuevo rumor la preventa de esta plataforma iniciaría muy pronto.

Una vez más, las novedades acerca de PS5 son esparcidas en publicaciones hechas en redes sociales. El encargado del nuevo rumor sobre la fecha en que los gamers podrán hacer la preventa la consola PlayStation 5 es PSErebus.

PSErebus es un conocido ‘insider’ que ha revelado ciertos detalles sobre PS5 y otros videojuegos importantes de Sony como The Last of Us Part II. En esta ocasión, el misterioso personaje emocionó a los fans de PlayStation 5 con su publicación en Twitter.

Según el insider, Sony iniciaría la preventa de PS5 en marzo; además, que el mismo día se anunciarían importantes videojuegos como Gran Turismo 7, uno de los títulos que se rumorea con mayor frecuencia para PlayStation 5.

Por el momento, Sony no se ha pronunciado acerca de la filtración y la supuesta fecha de inicio para la preventa de PS5, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir la empresa japonesa respecto a la consola PlayStation 5.