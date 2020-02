Pokémon GO: Woobat, Tornadus, Raikou, el día de San Valentín y todo lo nuevo en febrero [FOTOS Y VIDEO]

Pokémon GO inicia el segundo mes del año con más innovaciones. Niantic ha dispuesto que tres nuevas criaturas lleguen a su juego de realidad aumentada. El legendario Tornadus debuta junto a Woobat, además de confirmar una gran celebración para el día de San Valentín este 14 de febrero.

Tornadus es la primera criatura del trio de las nubes en aparecer en Pokémon GO. Esto desde ya nos anticipa que Thundurus y Landorus llegarán también al juego de Niantic en el futuro.

Raikou en Pokémon GO

Pokémon GO: debut de Woobat y Tornadus

La aparición de Tornadus en Pokémon GO se hará a través de un intercambio con Heatran, en las incursiones de nivel 5, desde este 4 de febrero a las 4 p.m (hora Perú) y se mantendrá hasta el 25 de febrero a la misma hora.

Otro de los pokémon por el que muchos fans están celebrando es Woobat, quien llegará como recompensa de la investigación de campo de febrero y traerá Caramelos Woobat para Pokémon GO.

Al igual que Tornadus, Woobat también debuta en el juego de Niantic. Los Caramelos Woobat también aparecen por primera vez en Pokémon GO y te permitirán conseguir a su evolución a Swoobat.

Pokémon GO: Día de San Valentín y más eventos

La región de Sinnoh está en celebración en Pokémon GO y los huevos de 7km caen a pelo para esto. Un evento traerá a criaturas como Budew, Combee, Bronzor, Gible, Riolu, Mantyke e Hippopotas a través de estos huevos. Están incluidos Riolu shiny y Hippopotas shiny.

Y para celebrar el día de San Valentín, a Niantic no se le ocurrió mejor idea que realizar otro evento desde el 14 al 17 de febrero con la presencia de criaturas de color rosado. Tanto Audino como Alomomola debutarán también en Pokémon GO, incluyendo la forma shiny de Audino.

Este último evento también traerá el doble de bonus de Caramelos. Además, Lickitung será estelar de su propia incursión el 15 de febrero desde las 2 p.m hasta las 5 p.m en horarios locales para cada región de Pokémon GO.

Pokémon GO: Raikou en febrero

Como anticipamos, febrero está lleno de sorpresas para Pokémon GO y entre lo que más alborota a los fans está la posibilidad de hacerte con Raikou y Raikou oscuro, tal cual anunció Niantic con este mensaje:

"Si has completado la última serie de investigación especial del Team GO Rocket, tendrás acceso a la investigación especial de Team GO Rocket de febrero: el trabajo de un profesor nunca tiene fin. Esta vez, se te pedirá que derrotes al Team GO Rocket, a sus líderes y a Giovanni de nuevo para poder rescatar a un Pokémon oscuro Legendario, ¡Raikou! Finaliza esta investigación especial antes de que termine febrero y de que el Raikou oscuro se vaya.

El Team GO Rocket no descansa, ¡y nosotros tampoco nos lo podemos permitir, Entrenadores! Estad atentos todos los meses a la nueva investigación especial del Team GO Rocket que llegará de la mano del Profesor Willow."

Eventos misteriosos

Por último, otro evento cerrará el mes desde el 21 hasta el 24 de febrero y permitirá aumentar el nivel de amistad de Pokémon GO inmensamente, canjear el doble de Caramelos, reducir a la mitad el costo de Polvo Estelar, y abrir hasta 40 regalos por día, y llevar 20.

Por si fuera poco, Niantic ha confirmado que probará dos nuevos eventos en Pokémon GO con un pokémon misterioso que aparecerá con mayor frecuencia desde las 6 p.m hasta las 7 p.m. del 4 de febrero, y otro misterioso bonus desde las 6 p.m. hasta las 7 p.m. del 6 de febrero.

Recuerda que aún puedes votar para el día de la comunidad de febrero en Pokémon GO. Puedes hacerlo visitando este enlace.