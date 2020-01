Pokémon GO: cómo capturar a Scraggy y evolucionarlo en Scrafty [VIDEO]

Pokémon GO se hizo competitivo. Niantic agregó el modo de juego Liga de Combates GO para que los usuarios del juego de realidad aumentada se enfrenten entre sí a una batalla de tres criaturas. Además, se reportó que Scraggy ha llegado al videojuego y aquí te contamos cómo capturar y evolucionar a este nuevo pokémon de Teselia en Scrafty.

La Liga de Combates GO se encuentra en la pretemporada y los usuarios deberán enfrentarse en la Liga Súper de Pokémon GO, es decir que deberán utilizar criaturas con 1500 de PC como máximo para desbloquear increíbles recompensas, entre ellas a Scraggy, quien evoluciona en un poderoso Scrafty.

Una de las sorpresas tras el anuncio de la Liga de Combates GO, fue que en redes sociales se publicó la primera fotografía de Scraggy, lo que confirmaba que el pokémon de tipo lucha/siniestro hacía su debut en Pokémon GO.

Cómo conseguir a Scraggy

Scraggy no aparece en modo salvaje dentro de Pokémon GO. Pues de acuerdo a los reportes que se comparten en redes sociales la única manera de capturar a este pokémon de Teselia es ganando batallas en la Liga de Combates GO.

Si no te has percatado, la pretemporada de la Liga de Combates GO está dividida en rankings que van desde el nivel 1 hasta el 10 y conforme vayas avanzando en esta tabla irás desbloqueando recompensas y encuentros con poderosos pokémon para que puedas capturarlos en Pokémon GO.

El primero y más solicitado de los pokémon es Scraggy, a quien podrás capturar una vez hayas alcanzado el Rank 4 en la Liga de Combates GO de Pokémon GO.

¿Cómo llegar a Rank 4?

Para llegar a rango 4 en la Liga de Combates GO se necesita jugar 15 partidas, las cuales serán habilitadas caminando 15 KM. Recuerda, que es irrelevante si gas o pierdes tus batallas de Pokémon GO.

Una vez en el rango 4, lo que debes hacer es conseguir 4 triunfos de 5 para poder desbloquear la recompensa de una aparición de pokémon, pero si tienes un pase Premium de incursión, solo necesitarás 2 victorias en la Liga de Combates GO para así capturar a Scraggry en Pokémon GO.

Cómo evolucionar a Scraggy

Scraggy es el nuevo pokémon tipo lucha/siniestro que llega a Pokémon GO y que solo se conseguirá por medio de la Liga de Combates GO. Una vez lo hayas registrado podrás evolucionarlo en un Scrafty.

Ojo, no necesitarás utilizar una piedra Teselia en Scraggy para que evolucione en Scrafty, ya que el único requisito es de 50 caramelos de esta criatura o con Caramelos Raros, los cuales puedes conseguir en incursiones o en la Liga de Combates GO de Pokémon GO.