Warcraft III Reforged supondría un gran éxito para Blizzard, pues luego de 18 años volvía el recordado RTS Warcraft 3 en un remaster con un apartado gráfico importante. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para los usuarios, quienes se están quejando del videojuego en redes sociales a un día de su lanzamiento.

El remaster de Warcraft 3 era muy esperado por los fanáticos, quienes se ilusionaban cada vez más con los tráilers y gameplay que aparecía de Warcraft III Reforged, en el que se veía contenido de Reig of Chaos y la legendaria expansión The Frozen Throne, pero las quejas hacia el videojuego no tardaron en llegar.

Grande habría sido la decepción de los usuarios que disfrutaron desde el lanzamiento el remaster de Warcraft 3, ya que la comunidad compartía en Twitter sus apreciaciones acerca del contenido que tenía Warcraft III Reforged.

Si bien no hay quejas respecto al apartado gráfico de Warcraft III Reforged, los usuarios revelaron que el contenido del videojuego es el mismo que jugaron aquella vez en Warcraft 3, por lo acusan a Blizzard la falta de ‘hotkeys’, una renovada interfaz y la expansión de la historia.

VortiX, exjugador de x6tence o MYM comentó en Twitter que la interfaz de Warcraft III Reforged es mala; además, de que Blizzard no ha enfocado el videojuego al competitivo como muchos esperaban que sea.

Quejas acerca del contenido que hay dentro de Warcraft III Reforged.

Por otro lado, el creador de mapas personalizados, una de las herramientas más importantes de Warcraft 3 y que dio vida a Dota, tampoco sufrió cambios con la llegada de Warcraft III Reforged, ya que sería el mismo de hace 18 años.

No cabe duda que Blizzard deberá hacer grandes cambios en el contenido si quiere que Warcraft III Reforged viva, pues las quejas acerca de este videojuego no cesan, como el hecho de que el Battlenet, apartado para las partidas online, no está funcionando correctamente.

Blizzard aún no se pronuncia acerca de las medidas que tomará con Warcraft III Reforged, pero se especula que el estudio agregue más contenido con el pasar de los días y así vuelvan los gloriosos días que alguna vez tuvo el legendario Warcraft 3.

Precio de Warcraft III Reforged

A diferencia de hace algunos años, cuando ibas a la cabina a disfrutar de Warcraft 3, el reciente lanzamiento de Blizzard, Warcraft III Reforged se debe comprar en la misma tienda de Blizzard y estos son los precios de cada una de sus ediciones.

La edición estándar de Warcraft III Reforged cuesta $30 y tendrás acceso al videojuego completo.

La edición Spoils of War de Warcraft III Reforged tiene un precio de $40 dólares. Los usuarios que adquieran esta versión tendrán acceso a contenido extra, como diseños especiales o skins para ciertos héroes y recompensas en otros videojuegos de Blizzard como WoW, Overwatch, Diablo III, Hearthstone, entre otros.

