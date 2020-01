Cientos de usuarios de PS4 en redes sociales estaban emocionados por la supuesta llegada de Crash Bancioot N. Sane Trilogy como el videojuego gratis de PlayStation Plus para el mes de febrero. Sin embargo, el título en mención no será prestado por Sony a través de su servicio de paga de PlayStation 4. Conoce cuáles son en los siguientes párrafos.

El rumor acerca de la llegada de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy como uno de los videojuegos gratis de PlayStation Plus para el mes de febrero en PS4 se debe a una publicación desde una de las cuentas de PlayStation en redes sociales, la mima que iba acompañada con una fotografía del marsupial.

PlayStation anunció por error que Crash Bandicoot N. Sane llegaría gratis a PS4.

Desde la web oficial de PlayStation, Sony ha reveló que los dos videojuegos gratis de PlayStation Plus se podrán descargar a partir del 4 de febrero hasta el 2 de marzo en PS4, pero será exclusivo para aquellas personas que tienen una suscripción activa en el servicio de online de paga de PlayStation 4.

Además, PlayStation no se ha olvidado de aquellos jugadores que les gusta ser parte de los videojuegos a través de los visores de realidad virutal, por lo que también anunció qué titulo se podrá descargar en PS4 gracias a la suscripción de PlayStation Plus.

Bioshock: The Collection

El primer videojuego gratis de PlayStation Plus para febrero es BioShock: The Collection. El paquete comprende los tres títulos de la franquicia: BioShock, BioShock 2 y BioShock Infinite con el que la acción estará asegurada en tu PS4.

Además, para los usuarios que logren descargar BioShock: The Collection en PS4 tendrán acceso al contenido de un solo jugador, muy aparte del sorprendente modo historia y con los comentarios de los directores del videojuego.

The Sims 4

Otra de las sorpresas para el mes de febrero con PlayStation Plus es The Sims 4, la versión estándar del famoso videojuego de EA llega gratis a PS4 con todo su contenido y opciones de edificación de casas, exploración de barrios y la vida diaria de los Sims.

Además, The Sims 4 también incluirá una galería de búsqueda en el que encontrarás contenido creado por otros usuarios en el que te podrás inspirar para realizar tus propias construcciones desde tu consola PS4.

Firewall Zero Hour

Si la acción es lo tuyo y disfrutas la realidad virtual, PlayStation te sorprende con su siguiente juego gratis de PlayStation Plus: Firewall Zero Hour. El videojuego es exclusivo de PS4 en el que formarás equipos de 4v4 para tener combates con hasta 12 tipos de mercenarios, un arsenal de armas amplio y más.

Recuerda que BioShock: The Collection, The Sims 4 y Firewall Zero Hour son los videojuegos gratis que llegan a PS4 por solo tener una suscripción activa a PlayStation Plus, ya que si no tienes este servicio no podrás descargarlos o disfrutar algún otro título que hayas descargado anteriormente.