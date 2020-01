Pokémon GO hizo el anuncio que todos los fans del PVP esperaban leer. A través de sus redes sociales se confirmó la llegada de la Liga de Combates GO y ya se conoce una de las recompensas que se podrá conseguir: Pikachu Libre.

La Liga de Combates GO es el competitivo de Pokémon GO. En ella, los usuarios se enfrentarán en batallas pokémon para saber quién es el mejor y así desbloquear increíbles recompensas, que van desde Caramelos Raros hasta capturar pokémon, como es el caso de Pikachu Libre, quien debutará en el juego de realidad aumentada.

Desde las cuentas oficiales de Pokémon GO en redes sociales, Niantic ha lanzado un tráiler para anunciar que la pretemporada de la Liga de Combates GO iniciará en las próximas horas, la misma que se activará gradualmente según los niveles de los entrenadores con el fin de mantener un balance.

Durante esta pretemporada, los creadores de Pokémon GO confirman que seguirán trabajando para perfeccionarlo para que la Temporada 1 de la Liga de Combates GO sea la más recordada entre los usuarios, que por ahora ya está llamando la atención gracias a sus recompensas, como el debut de Pikachu Libre.

Fecha de inicio de la pretemporada de la Liga de Combates GO

De acuerdo a la información que comparte Niantic desde la web oficial de Pokémon GO, los usuarios podrán disfrutar de la Liga de Combates GO en las próximas horas, pues la pretemporada arrancará con la Liga Ultra Ball hasta el 10 de febrero cuando rotará el formato para dar pase a la Liga Master Ball y el 24 del mismo mes se activará la Liga Master Ball.

Por otra parte, la temporada 1 de la Liga de Combates GO de Pokémon GO inicará el 9 de marzo con la Liga Super Ball.

Antes de mostrarte las recompensas que trae la Liga de Combates GO, es necesario que sepas que para obtener acceso a este nuevo modo de juego de Pokémon GO, deberás caminar cinco kilómetros y puedas desbloquear cinco combates en líneas, que se podrán conseguir hasta tres veces al día. Es decir, 15 kilómetros te hará combatir en 15 oportunidades. Además, Pikachu Libre solo se podrá conseguir en este modo de juego.

Dato: caminar 5 kilómetros te hará desbloquear cinco batallas en la Liga de Combates GO, pero si recorres una distancia mayor no influirá en el número de enfrentamientos contra otro usuario de Pokémon GO.

Recompensas de la Liga de Combates GO

Polvo Estelar

Caramelos raros

MT’s cargados o rápidos

Pikachu Libre

Encuentros con pokémon exclusivos

trajes inspirados en Pikachu Libre

Así serían los trajes inspirados en Pikachu Libre para los avatares de Pokémon GO.

Disfraz inspirado en Pikachu Libre para tu avatar

Recuerda que estas recompensas irán en función al ranking que obtengas en la clasificación durante la pretemporada de la Liga de Combates GO, por lo que te recomendamos utilizar tus mejores pokémon y estrategias para superar a tus oponentes en Pokémon GO para obtener a Pikachu Libre y el traje para tu avatar que es inspirado en esta criatura.