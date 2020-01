Dragon Ball Z Kakarot revela por qué algunas personas tenían apariencia de animal [VIDEO]

Dragon Ball Z Kakarot es el videojuego que ha sorprendido a miles de fanáticos de DBZ, debido a todos los detalles que van revelándose mientras los usuarios completan misiones de la historia principal y secundarias. En redes sociales se hizo viral una escena del título donde se revela el insólito origen de los ‘hombre bestia’, que es descubierto por Goku y Ulong.

Una de las tantas curiosidades del anime y manga de Dragon Ball es la existencia de seres antropomorfos, que a pesar de ser 'hombres bestia’ son reconocidos como Terrícolas por los mismos personajes de la serie. Ellos también aparecen en el videojuego Dragon Ball Z Kakarot y gracias a una de las misiones secundarias se revela su verdadero origen que sorprende a más de un fan en redes sociales.

Para refrescar tu memoria, uno de los ‘hombre bestia’ más populares de la saga Dragon Ball es el Rey de las Naciones o rey de la Tierra, Kokuo, cuyo aspecto es el de un perro, fue amedrentado por Piccolo y es el único que sabe que Goku es el verdadero héroe y no Mr. Satán, personajes secundarios con los que interactúas en Dragon Ball Z Kakarot.

Volviendo a lo nuestro, en Dragon Ball Z Kakarot, el nuevo RPG creado por Bandai Namco para P4S, Xbox One y PC, tiene un sinfín de misiones secundarias que nos van revelando detalles nunca antes mencionados en el anime o manga de DBZ. Además, de que estos datos han sido corroborados por el mismo Akira Toriyama. En los siguientes párrafos descubrirás el origen de los ‘hombres bestia’.

Dragon Ball

El origen de los ‘hombre bestia’

En Dragon Ball Z Kakarot, mientras controlamos a Goku debemos completar la misión secundaria llamada “Accidente amorfalino”, que nos la entrega el maestro Karim. Esta tarea consiste en recolectar setas de té para entregárselas, las mismas que se encuentran dentro de una cueva donde los hongos crecen naturalmente, pero da un inesperado giro que nos hace conocer más acerca de los ‘hombres bestia’.

Sin embargo, esta cueva es habitada por dos ‘hombre bestia’ que en un inicio se muestran reacios a dejarnos pasar ya que exigen una cura para curar los efectos de la droga ‘animorfalina’ extrafuerte.

En un inicio suena extraño que en Dragon Ball Z Kakarot se mencione la existencia de una droga llamada animorfalina, pero gracias a la presencia de Ulong, los ‘hombres bestia’ revelan su verdadero origen.

Durante esta polémica misión de Dragon Ball Z Kakarot, los ‘hombres bestia’ revelan que en un inicio fueron humanos, pero que quisieron convertirse en ‘hombres bestia’ así que tomaron animorfalina, lo cual era una moda que se había hecho viral en la Tierra.

Sin embargo, tiempo después de haberse convertido en ‘hombre bestia’ la moda de la animorfalina terminó y ya no pueden volver a ser humanos debido a que no se desarrolló una cura para contrarrestar los efectos de esta hormona. Definitivamente es un detalle que ha llamado mucho la atención entre los usuarios de Dragon Ball Z Kakarot, ya que este no es el único secreto desvelado a través de las misiones secundarias.