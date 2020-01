Aydan Conrad es uno de los jugadores profesionales de Fortnite más populares en Twitch. Actualmente tiene 1.4 millones de seguidores y durante su última transmisión en la plataforma dejó de lado el battle royale para sorprender a su madre y pagarle sus estudios universitarios, lo que conmovió a miles de sus fans en redes sociales.

El jugador profesional de Fortnite prendió la transmisión de Twitch, pero para sorpresa de muchos él no iba a jugar el battle royale, sino que sacó su celular y llamó a su madre en directo, quien está estudiando en la universidad, para darle una excelente noticia que se hizo viral en redes sociales.

Durante la llamada se puede escuchar que la mamá del jugador de Fortnite le dice: “no necesito nada, Aydan, ya has hecho suficiente por mí”, pero Aydan sonríe y le responde: “bueno, es muy tarde, mamá”. “Toda tu deuda escolar ha sido pagada”.

El silencio se apodera de la conversación y segundos después la mamá menciona lo siguiente: “no lo están. Tú no puedes, no puedes, no es una deuda federal”. “No puedo creer que lo hayas hecho”.

Al darse cuenta que Aydan no mentía y que realmente había pagado sus estudios universitarios, se puede escuchar que la señora estaba llorando de felicidad por lo que hizo el popular jugador de Fortnite durante su transmisión en Twitch.

El hecho de escuchar emocionada a su madre por tremenda sorpresa, Aydan también derrama algunas lágrimas conmoviendo a los fans de Fortnite en Twitch, para luego agradecer a sus seguidores para que su mamá pueda continuar sus estudios universitarios.

“No soy yo, son todas las personas que están viendo mi transmisión en este momento, lo hicieron posible”, le dice Aydan a su madre, quien podrá estudiar con tranquilidad debido a que sus estudios universitarios han sido pagados, durante la llamada telefónica a lo que ella responde: “Los amo”, antes de mencionar que sabe cómo funciona Twitch: “¡Todos presionaron Sub y Prime!”

Es necesario mencionar que según Loadout, Aydan ha ganado más de 160 000 dólares (alrededor de 122,000 euros) en premios durante su carrera profesional en Fortnite. A esto se le suma las ganancias que recibe por ser socio de Twitch.