Dragon Ball Z Kakarot se ha convertido en la sensación de las redes sociales. El videojuego que contó con la participación de Akira Toriyama no solo está inspirado en el anime DBZ, sino que también hace referencia al manga, lo cual ha llamado la atención debido a que se reveló el secreto mejor guardado de Milk, quien no necesariamente se quedaba en casa esperando a Goku.

Las diferencias entre el anime y manga de una serie animada siempre han existido y Dragon Ball Z no sería la excepción a ello, pues arcos prácticamente completos no llegaron a la versión de TV, por lo que Akira Toriyama habría aprovechado en revelar un sinfín de secretos a través de Dragon Ball Z Kakarot, que no deja de sorprender a los fans, quienes creían conocer todo acerca de Goku y su esposa Milk, nombre con el que Chi-Chi es conocida en latinoamérica y que ocultaba un gran secreto.

En una de las primeras escenas de Dragon Ball Z Kakarot se revela que Milk es la encargada de la comunidad de cocina. Un estereotipo que no pasó desapercibido entre los fans, quienes tildaron de machista a Goku. Sin embargo, esta no habría sido la única función de la madre de Gohan y el videojuego nos da a conocer un inesperado secreto.

Recordemos que Goku y Milk se conocieron cuando eran niños y ella le pidió que cuando sean grandes hable con Ox Satan, su padre, para que pida su mano, pero como es normal en nuestro héroe favorito y protagonista de Dragon Ball Z Kakarot, lo olvidó hasta que volvieron a encontrarse en el torneo de artes marciales donde se enfrentaron en una gran pelea.

Milk es una experta en artes marciales, pero no fue suficiente para derrotar a Goku en el torneo de artes marciales. Sin embargo, una vez que se casan ella se vuelve más hogareña e incluso se encarga de que Gohan no siga los pasos de su padre y se dedique a estudiar, pero había algo más que ocultaba y se acaba de desvelar en una de las escenas de Dragon Ball Z Kakarot.

El inesperado secreto de Milk

Milk es un personaje secundario en Dragon Ball Z Kakarot, quien está a cargo de las meriendas y banquetes dentro del videojuego debido a la importancia que tiene la comida en el videojuego – aumentar los stats – Sin embargo, en una de las misiones secundarias de Gohan, entre la saga de los Saiyajin y Namek, se revela el inesperado secreto de la esposa de Goku.

Gohan tiene la misión de ir a una aldea cercana para conseguir una receta que su madre perdió. Una vez llegado al lugar la aldeana revela que el pueblo es seguro gracias a la protección de Milk, quien peleó contra una jauría de lobos y otras amenazantes criaturas, lo cual sorprende a fans de Dragon Ball Z Kakarot.

Conoce el secreto de Milk en este video

Además, se revela que Milk no necesita de algún arma para proteger el pueblo, pues se basta de sus poderosos puños y patadas para defender a todos los aldeanos. Sin duda alguna, Dragon Ball Z Kakarot desveló un gran secreto acerca de la esposa de Goku ya que los fans del anime solo la conocían como una madre sobreprotectora con el hijo de Goku.

Otra de las hazañas de Milk se muestran a detalle en Dragon Ball ya que en uno de los capítulos Gohan le pregunta a Goten si su madre lo vio transformado en supersayajin alguna vez y él dice que sí. Esto pasó al inicio de la saga de Majin Boo, aunque esto no ha sido mostrado en Dragon Ball Z Kakarot.