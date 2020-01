Dragon Ball Z Kakarot ha revelado más secretos de la saga de Akira Toriyama. En redes sociales, se han hecho viral las imágenes que muestran la relación entre Gohan y el Androide 16, nunca explicadas a profundidad en el anime. El hecho encajaría perfecto con la reacción del hijo de Goku tras la muerte del robot.

La escena en que Cell destruye al Androide 16 es una de las más recordadas y reflexivas de toda la saga Dragon Ball. La misma ocasiona la furia de Gohan y la salvación de la tierra, por consiguiente. Sin embargo, no fue hasta la aparición de Dragon Ball Z Kakarot, que los fans pudieron comprender cómo se hicieron tan amigos.

Akira Toriyama lo había adelantado meses antes del lanzamiento de Dragon Ball Z Kakarot. El juego llenaría muchos vacíos con escenas nunca vistas en el anime. Gohan vuelve a protagonizar un hecho clave, que explica la legendaria escena donde se convierte en Super Saiyajin 2.

En una misión específica, Bulma pide la asistencia de Goku para que le ayude a conseguir unos cuantos metales para reparar al Androide 16. Para su mala suerte, Goku no se encontraba en casa, pues había salido con Milk (algo que para muchos fans, significó la revelación del momento de concepción de Goten en Dragon Ball Z Kakarot.

Ante la ausencia de Goku, Gohan se ofrece para ayudar a Bulma y recolectar los metales, esto es posible gracias a que Dragon Ball Z Kakarot es un juego RPG, que nos permite ejecutar ciertas misiones. Sin embargo, la misión se extiende en algunas escenas más que explica porqué el verdugo de Cell tendría tanto aprecio por el Androide 16 más adelante.

Después de que Gohan entregase los metales a Bulma, el Androide 16 es reparado y rápidamente pide que el adolescente Saiyajin lo acompañe a hacer pruebas al bosque para acostumbrarse a su nueva complexión.

Ya en el bosque, el Androide 16 le revela a Gohan que si bien su objetivo es eliminar a Goku (su padre) es considerado por su creador como un robot deficiente: “El Dr. Gero me dijo una vez que me había construido a imagen y semejanza de su hijo fallecido. Pero él era atrevido y osado. Y yo no. Una máquina de guerra que detesta la guerra es un fracaso” dice el Androide 16 en la inédita escena de Dragon Ball Z Kakarot.

Tras esta revelación, un grupo de cazadores furtivos aparece y amenazan con hacerse de las pieles de los ciervos que paseaban por el lugar. Gohan y Androide 16 los enfrentan y es ahí donde el robot le revela todo: “Son Gohan, te agradezco que me hayas ayudado a proteger a los animales (…) La verdadera razón por la que te pedí que me acompañaras es una discrepancia entre mis datos y tu aspecto actual” dice el Androide al joven Saiyajin.

“Pretendía reevaluar personalmente tu potencial en combate, pero, gracias al altercado con los furtivos, ya no será necesario. Tienes un poder inmenso. Supera con creces todos tus registros de mi sistema”.

“Preveo que serás un factor decisivo en el resultado de los juegos de Cell” Gohan rápidamente responde “¿Yo? Pero si mi padre es mucho más fuerte”, Androide 16 responde “Tú y yo no somos tan diferentes” con una pequeña risa muy humana.

Sin dudas, esta pequeña cinemática de Dragon Ball Z Kakarot representa también una especie de premonición a la emotiva escena de la muerte del Androide 16 que inspira la furia de Gohan y su posterior conversión a la fase 2 SSJ.

El momento en el que el Androide 16 da su último discurso, tan solo con su cabeza, hacia Gohan, dejó un vacío en los fans por décadas. Pero ahora, todo es mejor comprendido gracias a Dragon Ball Z Kakarot. La escena en mención ya es viral en redes sociales, y puedes mirarla completa aquí: