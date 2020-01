Por fin podemos saber cómo es Captain Tsubasa: Rise of New Champions, el nuevo juego de PS4 y uno de los más esperados por los fans de Oliver y Benji. Fans en redes sociales quedan perplejos por su parecido con el anime “Super Campeones” y no dejan de compararlo por su velocidad.

El nuevo Captain Tsubasa: Rise of New Champions se muestra ya completamente enredes sociales con todas sus novedades. Un modo versus, modo historia, modo online y mucho más. El juego llega para PS4, PC y Nintendo Switch.

El nuevo juego para PS4 de 'Captain Tsubasa' causa sensacion en los fans por su parecido al ánime. Pero talvez se parece demasiado.

Bandai Namco dejó el desarrollo del juego a Tamsoft Corporation, quienes optaron por una jugabilidad muy similar a títulos de fútbol convencionales como FIFA o PES, aunque más cercanos a lo clásico. Se podría decir que Captain Tsubasa: Rise of New Champions es algo similar a los clásicos ‘Super Campeones’ de Super Nintendo y PS1.

El modo versus de Captain Tsubasa: Rise of New Champions permite que hasta cuatro jugadores se enfrenten de forma local tanto en PS4, PC y Nintendo Switch, sin restricciones ni diferencias entre estas versiones. Lo que lo hace, de por sí, un título perfecto para el offline.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions responde bien a las exigencias actuales, sin embargo. Su modo online promete llevar la jugabilidad ya mostrada en sus primeros gameplay oficiales, a jugadores de todo el mundo que se enfrenten entre sí.

El juego podrá descargarse gratis para PS4 en su versión de prueba

Aun así, no se tienen muchos detalles todavía de lo que nos permitirá el modo online de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ni de si se extenderá a otras modalidades como creación de equipos y hasta un modo carrera, que puedan estar disponibles sin suscripciones a los servicios de PS4 o Nintendo Switch.

El modo historia es otro de los elementos que acercan a Captain Tsubasa: Rise of New Champions a los clásicos juegos de Super Nintendo (e incluso la primera Nintendo), aunque ha sido una constante en la serie, este nuevo modo podría llamar la atención por la forma en que está implementada la jugabilidad, con tiros especiales en medio de la acción y posibilidad de insertar cinemáticas fluidas e interesantes.

Eso sí, Captain Tsubasa: Rise of New Champions viene causando sensación en redes sociales por su frenética jugabilidad que, al mismo tiempo, no pretende ser tan realista como otros simuladores de fútbol en PS4 o PC (llámese PES o FIFA) pero que sí genera curiosidad y hasta algo de risas por su ‘velocidad’.

Captain Tsubasa Rise of New Champions: gameplay

Aquí una de las primeras partidas de Captain Tsubasa: Rise of New Champions en PS4 subidas a YouTube.

Como sabrán los fans de ‘Super Campeones’, la velocidad de sus partidos ha sido siempre una marca única de la serie, y lo mismo parece que observaremos en Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Revisa el siguiente video y compruébalo por ti mismo.

Aun así, Captain Tsubasa: Rise of New Champions contará con una gran cantidad de habilidades especiales, dinámicas de juego y más elementos que lo hacen muy cercano a lo visto por generaciones en el anime. El “tiro del tigre”, el “tiro del águila”, “tiro con chanfle” y más nostálgicas técnicas de ‘Super Campeones’ están presentes de una manera muy original.