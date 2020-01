Pokémon GO inicia en pocas horas la celebración del Año Nuevo Lunar, el nuevo evento para celebrar el Año Nuevo Chino. Lo que ha preparado Niantic es bastante original y muy beneficioso para los fans, pues llega con grandes recompensas entre las que destaca la llegada de Minccino. Descubre la fecha y hora en tu localidad.

Niantic anunció este evento de Pokémon GO con bastante anticipación. El Año Nuevo Lunar se viene con todo en el juego de realidad aumentada, pues tendremos una lista muy amplia de pokémon con mayor frecuencia. Todos comparten una particularidad, son de color rojo.

Entre los pokémon que podremos capturar con mayor facilidad, tanto en su versión shiny como en general, destacan Minccino, Darumaka y muchos más. Todos llegan también con increíbles recompensas y bonus ya clásicas en Pokémon GO. Pero repasemos todo por orden

Pokémon GO: Fecha y hora del Año Nuevo Chino

El evento del Año Nuevo Chino en Pokémon GO comenzará este viernes 24 de enero del 2020 a las 7:00 p.m en tu horario local. El mismo no es en simultáneo para en todo el mundo, por lo que no tendrás que preocuparte por zonas horarias. La duración del evento está programada por dos semanas, por lo que finalizará el lunes 3 de febrero a las 7:00 p.m.

En la celebración del Año Nuevo Chino de Pokémon GO, se te permitirá capturar a todos los pokémon de color rojo en el juego. Por supuesto, esto implica una lista muy larga, pero aquí te mencionamos a los más llamativos:

Charmeleon

Vulpix

Parasect

Voltorb

Jynx

Magmar

Magikarp

Flareon

Slugma

Wurmple

Corpish

Kricketot

Foongus

Gyarados rojo (con opción a shiny)

Entre los bonus que nos brinda el Año Nuevo Lunar Chino en Pokémon GO, está la posibilidad de encontrar huevos de 7km, además de la llegada de Darumaka, un nuevo pokémon para el juego de Niantic que llega desde la región de Teselia.

Recompensas del Año Nuevo Lunar en Pokémon GO.

El Año Nuevo Lunar de Pokémon GO nos dará muchas más recompensas que otros eventos menores. Entre ellas está la oportunidad de recibir Caramelos Raros en los regalos, aumento de la probabilidad de tener amistad con suerte, y aumento de la probabilidad de obtener un pokémon con suerte al intercambiar.

Como ves, toda pinta para hacer de esta celebración un auténtico festival de intercambio y de muchas capturas. El Año Nuevo Lunar de Pokémon GO puede aprovecharse al máximo en los 14 días de su duración, pero si quieres sacarle ventaja desde antes que inicie, te recomendamos seguir estos consejos de la comunidad en YouTube:

Año Nuevo Lunar 2020 en Pokémon GO: consejos