Legends of Runeterra: fecha para Android e IOS y cómo descargar para PC [FOTOS Y VIDEO]

Legends of Runeterra es la nueva tendencia en el mundo de los videojuegos para PC. El título gratuito de Riot Games ya ha debutado con éxito en importantes mercados como Estados Unidos y ya se puede descargar gratis, para todo el mundo, desde este 24 de enero por la beta abierta.

Como es tradicional ya para Riot Games, Legends of Runeterra llega a PC de forma gratuita y sin mayores exigencias en cuanto a requerimientos. Sin embargo, hay un amplio mercado también ansioso por el juego de cartas, el de dispositivos móviles. ¿Cuándo llegará para Android e iOS?

Legends of Runeterra: fecha y hora para la beta abierta

Para todo hay respuesta, así que te recomendamos ir paso a paso. Lo primero que debes saber es que Legends of Runeterra llegará gratis a todas las computadoras del mundo a una hora específica, pero para la que necesitarás algunas condiciones según la misma Riot.

Cómo descargar Legends of Runeterra en PC beta abierta

Riot Games ha decidido que las cuentas de League of Legends, su mundialmente famoso juego MOBA, sirvan también para jugar a Legends of Runeterra. Esto quiere decir que, si eres ya un adepto de LoL, ya cuentas con una cuenta de Riot para todos sus juegos, incluido el de cartas. Si no tienes una, puedes crearla siguiendo este enlace.

Además, todos los que accedieron a las previews podrán acceder inmediatamente a los servidores de Legends of Runeterra con un día de anticipación, lo mismo para unos cuantos preinscritos.

Fecha y hora para la beta abierta de Legends of Runeterra

La beta abierta de Legends of Runeterra comienza este 24 de enero del 2020 en las siguientes horas según tu zona horaria:

País Hora Perú 2:00 p.m Estados Unidos (ET) 2:00 p.m Estados Unidos (PT) 11:00 a.m México (CDMX) 1:00 p.m Argentina 4:00 p.m España (hora peninsular) 8:00 p.m Chile 4:00 p.m Bolivia 3:00 p.m Uruguay 4:00 p.m Paraguay 4:00 p.m Ecuador 2:00 p.m Colombia 2:00 p.m Panamá 2:00 p.m Venezuela 3:00 p.m

Hasta cuándo durará la beta de Legends of Runeterra en PC

Riot Games no ha hecho pronuciamiento oficial de cuánto durará la beta abierta de Legends of Runeterra, por lo mismo, si eres un fan de los juegos de cartas como Hearthstone, te recomendamos aprovechar su disponibilidad, pues el periodo puede durar apenas unos días.

Legends of Runeterra ¿cuándo llega a Android e iOS?

Legends of Runeterra aún se encuentra en fase de desarrollo. Una primera versión oficial está programada para la segunda mitad del 2020 e incluirá tanto una versión para PC como para móviles. Riot Games ha sido muy claro en decir que la “beta abierta del primer cuarto del 2020 es solo para Windows” lo cual acaba de cumplirse. El ser específicos sobre una versión de PC, nos indica que el título llegará a más plataformas, y solo Android e iOS han sido mencionados.