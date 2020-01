PS4 te ofrece todo el entretenimiento que te puedes imaginar. Además de ser una consola para videojuegos, no es la única función que puede cumplir la plataforma. Esto se debe a que puedes ver películas y series online y offline desde PlayStation 4, con resolución HD y los servicios de streaming como Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, entre otros que puedes descargar gratis. Conoce en la siguiente guía cómo hacerlo.

Antes era imposible pensar que se podía ver películas y series online y offline desde una consola de videojuegos. Sin embargo, PS4, la actual plataforma de Sony, se ha convertido en la favorita de muchos para disfrutar de este increíble pasatiempo. Es por eso que muchos no se compran reproductores de DVD o Blu-ray gracias a que tienen una PlayStation 4 en casa.

Sin embargo, en muchos casos, el lector de PS4 no es necesario para ver películas y series offline, ya que la consola de Sony también te permite ver series a través de servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y otros que puedes descargar gratis desde PlayStation Store. Pero eso sí, es esencial que tengas una suscripción activa a PlayStation Plus para que puedas correr esta app en tu PlayStation 4.

Cómo ver películas en DVD o Blu-ray en PS4

Ver películas en soportes físicos es la función más fácil de realizar en una PS4. Esto se debe a que PlayStation 4 puede leer DVD y Blu-ray, tal como sucede con PlayStation 3. Para activar esta función tienes que insertar el disco en el lector, presionar X sobre el ícono de filme que aparecerá en la pantalla.

Además, el DualShock 4 también cumplirá funciones importantes, ya que controlarás las opciones y menús de las películas o series que vayas a ver en tu PS4.

En PlayStation 4 puedes ver películas en Blu-ray

Cómo ver películas y series desde un USB o diso duro externo

Los puertos USB de PS4 no solo se van a utilizar para cargar el mando DualShock 4, pues gracias a ello también puedes conectar discos duros o dispositivos USB en los que tienes descargados películas y series. No obstante, para que estos puedan ser leídos en una PlayStation 4 deben ser formateados en FAT y exFAT, pero lo recomendable es FAT32.

Además, para ver películas y series offline en PS4 debes usar USB 3.0, pero si tu dispositivo USB no es compatible con PlayStation 4, la misma consola te ayuda a formatear la unidad para que así pueda ser leído por la plataforma.

Formatos compatibles con PS4:

MKV

AVI

MP4

MPEG-2 TS

Puedes conectar discos duros o USB en PlayStation 4 para ver tus películas y series favoritas.

Recuerda que para ver películas y series a través de un dispositivo USB o disco duro externo en una PS4, es necesario conectarlo a través de los puertos USB de PlayStation 4, luego presionar la X del DualShock 4 sobre el ícono de reproductor multimedia.

Una vez dentro de este ícono, tienes que seleccionar el archivo de video, sea película o serie, para que puedas verlo en tu consola PS4.

Cómo ver películas en 4K en PS4

PS4 cuenta con dos modelos: Slim y Pro, justamente este último tiene la capacidad de correr películas y series online y offline con formato 4K. Para ello, tienes que reproducirlos a través de servicios de streaming o USB. Esto se debe a que el lector de PlayStation 4 no es compatible con Blu-ray en 4k.

PlayStation 4 Pro es la única consola que puede correr películas en formato 4K.

Cómo ver películas y series en streaming en PS4

Además, del lector de DVD y Blu-ray que tiene PS4, la consola de Sony también es capaz de soportar servicios de streaming de terceros para ver películas y series como es el caso de Netflix, Amazon Prime Video, entre otros disponibles en la tienda de PlayStation 4.

Así es, PlayStation Store, la tienda digital donde puedes encontrar videojuegos de PS4, tiene un apartado en el que puedes descargar Netflix, Amazon Prime Video, entre otros, en tu PlayStation 4 y para ello debes estar seguro de que tu consola esté conectada a internet, vía cable ethernet o WiFi para que no tengas inconvenientes en ver películas o series.

Además, es necesario que tengas una cuenta activa de PSN (PlayStation Network) para ingresar a PlayStation Store desde tu PS4 y así puedas descargar Netflix y Amazon Prime Video y ver las películas y series desde PlayStation 4.

Desde PlayStation Store puedes descargar servicios de streaming como Netflix en PS4 para ver películas y series.

PlayStation Store

Por otro lado, PlayStation Store, la concurrida tienda digital de PS4, no solo ofrece la venta de videojuegos ya que puedes comprar o alquilar películas para poder verlas desde una PlayStation 4 a través del streaming.

Para alquilar o comprar películas que reproducirás en PS4, tienes que acudir a PlayStation Store presionando el botón X sobre su ícono de acceso directo en el menú principal de PlayStation 4.

Una vez que estás dentro de la tienda de PS4, tienes que dirigirte a la opción de Cine y TV, que se encuentra en la barra izquierda del menú y presionar X donde dice Todas las películas, para poder desplazarte por el amplio catálogo.

En PlayStation Store de PlayStation 4 también puedes alquilar o comprar películas.

Pulsa SD o HD para seleccionar la película que disfrutarás a través de una PS4 y elige comprar o alquilar. Recuerda, es necesario tener una tarjeta de crédito o débito vinculada a tu cuenta de PSN para que puedas realizar el pago y disfrutar del contenido audiovisual desde tu PlayStation 4.

Netflix en PS4

Si alquilar o comprar películas para correr en PS4 no es lo tuyo, PlayStation Store te da otra opción: descargar Netflix, el popular servicio de streaming, también está disponible en PlayStation 4 y puedes obtenerlo completamente gratis.

No obstante, para ver las series y películas online que ofrece Netflix desde tu PS4, es necesario que tengas una cuenta en el servicio de streaming. Recuerda que si aún no estás registrado puedes tener 30 días gratis para luego pagar mensualmente desde 25 soles, según el plan que elijas. Además, de que tu membresía en PlayStation Plus esté activa para disfrutarlo al máximo en PlayStation 4.