Pokémon GO: cómo votar por Rhyhorn, Machop, Vulpix o Dratini para protagonizar el Community Day

¡Sorpresa! Niantic quiere escuchar a todos los fans de Pokémon GO para realizar el siguiente Community Day. Es por eso que los creadores han realizado un sorteo con los contendientes: Rhyhorn, Machop, Vulpix o Dratini para protagonizar el Día de la Comunidad de febrero. Conoce cómo votar por el pokémon que aparezca en esta celebración.

Apunta la fecha. El Community Day de febrero se realizará el sábado 22 y el horario será el mismo al del Día de la Comunidad anterior. Durante este evento aparecerá con mayor frecuencia el ganador de las elecciones entre Machop, Rhyhorn, Dratini o Vulpix en Pokémon GO.

Es necesario mencionar que el sistema de votación para elegir al protagonista de Pokémon GO es un experimento realizado por Niantic, para mejorar de cierta manera el Día de la Comunidad. Además, no se sabe si el estudio realizará elecciones para los siguientes meses.

Pokémon candidatos para el Community Day de febrero

Vulpix, Machop, Dratini y Rhyhorn son los candidatos para el Community Day de febrero. De estas opciones, las pre-evoluciones de Ninetales y Rhyperior son los únicos pokémon que no tienen activado su variante shiny: además, de no haber protagonizado un Día de la Comunidad en Pokémon GO al igual que Machop.

Si Machop se convierte en el protagonista del Community Day de febrero, Machamp, su última evolución, aprenderá el movimiento de tipo siniestro: Vendetta, para defenderse contra criaturas de tipo psíquico y fantasma en Pokémon GO.

Si Vulpix llega a ser el protagonista del Community Day de febrero, los usuarios de Pokémon GO se encontrarán con el pokémon de Kanto de manera salvaje con opción de shiny, mientras que Vulpix de Alola aparecerá incursiones e investigaciones de campo. Ambos Ninetales aprenderán el movimiento Meteorobola, pero para el de la primera generación el ataque será de tipo fuego, mientras que el de la séptima será de tipo hielo.

Si Rhyhorn es el protagonista del Community Day de febrero, los usuarios de Pokémon GO, además de poder capturarlo en su variante shiny, Rhyperior, su última evolución, aprenderá su movimiento insignia Romperrocas.

Si Dratini gana las elecciones para el Community Day de febrero, al evolucionarlo en un Dragonite aprenderá el movimiento de tipo lucha Fuerza Bruta, el nuevo ataque que llegaría a Pokémon GO para defenderse de criaturas tupo roca y hielo, que son sus counters.

Cómo votar por Rhyhorn, Vulpix, Machap o Dratini por el Community Day

Día de la votación: la votación tendrá lugar el sábado 1 de febrero de 2020, de 00:00 a 23:59 hora local. Los votos se contarán a través del número total de tareas de investigación de campo completadas en todo el mundo dentro del plazo asignado.

Anuncio del ganador: el lunes 3 de febrero de 2020, dos días después del cierre de la votación, anunciaremos qué pokémon será el destacado del Día de la Comunidad de febrero.

Día de la Comunidad de febrero: el Community Day con el pokémon ganador destacado se celebrará el sábado 22 de febrero de 2020. El bonus destacado será del triple de Polvos Estelares por captura. Según la última actualización, el evento de de febrero: elcon el pokémon ganador destacado se celebrará el sábado 22 de febrero de 2020. El bonus destacado será del triple de Polvos Estelares por captura. Según la última actualización, el evento de Pokémon GO para los Entrenadores del hemisferio norte se celebrará de 11:00 a 14:00 hora local; mientras que, en el hemisferio sur, tendrá lugar de 15:00 a 18:00 hora local.

Tareas de investigación de campo del día de la votación

Con el fin de garantizar la equidad, las tareas de investigación de campo de todos los candidatos tendrán el mismo objetivo que habrá de completarse para votar por el pokémon del Día de la Comunidad de febrero de 2020. El objetivo de la investigación de campo que tendrás que completar será atrapar 20 criaturas para conseguir 200 Polvos Estelares.

Estas son las cuatro tareas de la investigación de campo que veréis el día de la votación:

¡Vota por el Día de la Comunidad de Machop ! Atrapa 20 Pokémon

¡Vota por el Día de la Comunidad de Rhyhorn ! Atrapa 20 Pokémon

¡Vota por el Día de la Comunidad de Vulpix ! Atrapa 20 Pokémon

¡Vota por el Día de la Comunidad de Dratini! Atrapa 20 Pokémon

Estas tareas de investigación que estarán activas desde el sábado 1 de febrero en Pokémon GO, se podrán conseguir al girar los fotodiscos de las poképaradas. Recuerda que completar una de estas investigaciones significará un voto por la criatura que indique en ella, quien se convertiría en el siguiente protagonista del Community Day.