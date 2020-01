Pokémon GO se habría convertido en un estilo de vida. El testimonio de Tommy, un jugador del aplicativo de Niantic, llamó la atención de muchos en redes sociales, debido a que gracias al juego de realidad aumentada logró combatir la obesidad perdiendo varios kilos con el solo hecho de salir a caminar para disfrutar del videojuego para celulares.

Si bien muchos fans de Pokémon GO han cumplido su sueño de niños al convertirse en entrenadores Pokémon, otras personas no lo ven como un simple juego de realidad aumentada, pues lo utilizan para tener una mejor rutina de salud y combatir la obesidad, que aqueja a miles de personas en el mundo, casos que vemos muy seguido por fotografías compartidas en redes sociales.

En los tres años de Pokémon GO, Niantic ha realizado muchos cambios para que la experiencia de juego cada vez sea más rica, pero especialmente para que los usuarios salgan a caminar o incluso manejar bicicleta para recorrer 50 kilómetros semanales y así conseguir las recompensas más importantes, lo cual también se ha convertido en una forma de combatir la obesidad.

Desde la cuenta de Niantic en YouTube, se compartió el testimonio de Tommy a través de un video que se hizo viral en redes sociales. En él cuenta cómo era su vida antes de Conocer Pokémon GO, pues revela que no estaba bien consigo mismo porque tenía obesidad, pero su amor por la franquicia de Nintendo hizo que una nueva aventura inicie en el juego de realidad aumentada.

Tommy dice lo siguiente en el video que se ha compartido cientos de veces en redes sociales entre fans de Pokémon GO: “Llegó un momento en el que no podía entender quien era el que veía en el espejo. Entonces llegué a hablarme a mi mismo, a preguntarme ¿cómo llegaste a esto?, ¿cómo te estás haciendo esto? ¿Cómo le haces esto a tu vida? Entonces supe que tenía que cambiar, y necesitaba algo que me empuje a hacer ese cambio”. Es decir, combatir la obesidad.

“Entonces alguien vino y me dijo, eres un gran fanático de Pokémon, dale una oportunidad a este juego (Pokémon GO) y dije: bueno, hagámoslo. Me creé una cuenta y le dije a mi madre que iba a dar un paseo. Lo que pensé que iba a ser una caminata de 20, 30 minutos, se transformó en una de tres horas sin que me diera cuenta, en la que pasé todo el tiempo sonriendo. Entonces pensé: si puedo hacer esto en un día, ¿qué pasará en una semana, un mes o un año?, así comenzó.

Tommy también cuenta que mientras jugaba Pokémon GO se puso pequeñas metas como: “quiero perder esta cantidad de peso o caminar esta cantidad de kilómetros. Y empecé de ver como pasaba de ser una persona extremadamente enorme que no era feliz con su vida, ni con quien era, y para fin de año ya había perdido mucho peso.

revela también que gracias a Pokémon GO empezó a tener más confianza en sí mismo, sonreír y hablar con gente que nunca pensó que hablaría y hasta se unió a un grupo en redes sociales que le cambió la vida.

En todo este tiempo, Tommy ha perdido 100 libras, lo que vendría a ser 45 kilos mientras jugaba Pokémon GO, una novedosa forma de combatir la obesidad sin necesidad de ir a un gimnasio. Es necesario recalcar que este no es el primer caso en el que los usuarios han declarado perder peso mientras disfrutaban del juego de realidad aumentada.