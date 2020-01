Fans de Dota 2 locales no pueden creerlo. Beastcoast vs. Nigma va a ser la serie que no van a olvidar los peruanos, pues el equipo latinoamericano conformado por 4 compatriotas y un brasilero eliminó al número dos del mundo en la major DreamLeague Season 13.

Beastcoast, equipo conformado por StingeR, Scofield, K1, Chris Luck y el brasilero Lelis, quien reemplaza al boliviano Wisper, salieron decididos a todo, pues frente a ellos estaba el actual equipo 2 del mundo en Dota 2, Nigma.

Nigma, equipo de Dota 2 conformado por históricos como Kuroky, Miracle, w33, MinD_ContRoL y GH eran los favoritos frente a Beastcoast, ya que lograron su clasificación a la major DreamLeague Season 13 tras salir campeón en la minor Bukovel, que se realizó días atrás.

Beatcoast vs Nigma

El desafío era difícil, pero no imposible. Beastcoast, fiel a su estilo, sorprendió desde el primer momento a un confiado Nigma. La elección de héroes estuvo muy pareja; sin embargo, la sorpresa de la partida, una vez más, fue por parte de los sudamericanos, ya que Kuroky y compañía no esperaban la Broodmother de Chris Luck, convirtiéndose en el mejor jugador de la partida de Dota 2 en la major DreamLeague Season 13.

Además, Scofield y Lelis, miembros de Beastcoast, también fueron muy importantes en el triunfo ya que trabajaron juntos para detener al peligroso Miracle, uno de los mejores jugadores que tiene Nigma y por consiguiente de Dota 2, que tenía bajo su control al Phantom Lancer, un héroe que se caracteriza por sacar muchas copias de sí mismo para atacar a sus enemigos.

Ello hizo que Beastcoast se quede con el triunfo ante Nigma en la primera para continuar con vida en la major DreamLeague Season 13 de Dota 2. Sin embargo, la experiencia de Kuroky y compañía salió a relucir en la segunda partida, por lo que todo se decidiría en un tercer y último encuentro.

La tercera partida entre Beastcoast y Nigma fue la más larga entre ambos equipos, pues duró 42 minutos llenos de emoción de principio a fin. Los dos equipos profesionales de Dota 2 pelearon de poder a poder en todas las líneas, pero una vez más, Chris Luck volvió a brillar con luz propia ante los europeos para conseguir el triunfo y seguir con vida en la DreamLeague Season 13.