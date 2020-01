Aunque los detractores de los videojuegos parecen estar en auge, hay otros que continúan buscando los beneficios que estos brindan y las buenas razones para apreciarlos por lo que enseñan. De entre ellos, Age of Empires siempre aparece como un favorito, como lo demuestra un empresario que dejó una larga lección sobre cómo este juego puede ayudarnos a emprender un exitoso negocio.

La larga lección que te vamos a compartir, viene del perfil de Linkedin de Jayneel Patel, CEO de un par de compañías en el rubro del desarrollo de Software, que también se declara amante de los videojuegos, especialmente de Age of Empires.

¿Qué tanto se parece Age of Empires a los negocios?

El joven emprendedor publicó una extensa entrada en el post del sitio web, donde comparte su experiencia en los negocios, comparándolo directamente con el juego de estrategia en tiempo real tan popular. Muchos fans han alabado sus apuntes en redes sociales, y sorprenden por las cosas que dice de Age of Empires. Quizá un gran ejemplo de los beneficios de los videojuegos.

Age of Empires enfocado a los negocios.

Aquí el texto de Patel:

“Durante mis años de universidad, e incluso ahora, mientras dirigía dos compañías de relativo éxito, juego videojuegos y los adoro. Uno de los que destacan es ‘Age of Empires’. No solo porque es un título excelente, también porque la manera en que mejora mis métodos de hacer negocios.

El juego me ha enseñado lecciones de estrategia a través de su jugabilidad y sus tácticas, de las cuales he listado ocho que puede ser utilizados por cualquier emprendedor en los negocios:

Aprovecha tus recursos eficientemente

Mientras juegas Age of Empires, el foco de todos los participantes es aprovechar los recursos. Sea comida, madera, piedra u oro, la razón es muy sencilla: son limitados y no todos pueden conseguir suficiente.

En los negocios, los recursos son el presupuesto, el efectivo del cliente, buenos empleados y hasta una gran oficina. Todo es limitado. Siempre debes explorar y aprovecharlos continuamente. Son el combustible de tu negocio.

Tus ciudadanos dirigen tu reino

Una de mis opciones favoritas de Age of Empires es el botón de ‘aldeano desocupado’ (Idle citizen). Cuando das clic a ese ícono, se te mostrarán todos tus aldeanos que no están haciendo nada. Un desocupado es un desperdicio de los recursos que invertiste para crearlo. Debes siempre vigilarlos y utilizarlos eficientemente para producir.

En tu organización tienes a tus empleados. Debes tener un sistema que verifique que no estén desocupados e implementar labores para los que lo estén, a través de nuevos proyectos, reubicaciones, etc. El recurso humano en Age of Empires es tan importante como el oro que recolectas en el videojuego.

Colecciona reliquias

La idea detrás de conseguir las reliquias en Age of Empires es: si las depositas en tu templo, tu oro crecerá sin parar, para siempre. Es un trabajo duro de un solo tiempo, con beneficios sin fin.

La reliquia en tu negocio es ese producto que completa el acorde con el mercado. El producto que hará que el efectivo siga fluyendo y soportando a tu negocio en los tiempos difíciles. Te dará un empujón para innovar y crear estrategias para ser el líder.

Construye puestos de avanzada y torres de vigilancia

El mapa de Age of Empires es bastante dinámico en su naturaleza. Los lugares que aún no explorados no son visibles. Para contrarrestar el reto, tenemos que construir puestos de avanzado o torres de vigilancia en lugares estratégicos.

En el mundo de los negocios, la inteligencia de mercado se vuelve un factor de higiene para el éxito. Si no estás atento a las últimas incidencias del mercado, tu competidor invadirá tu negocio, aprovechará y lo eliminará.

Protege tu castillo

El castillo es el lugar donde vive el rey y los más importantes sujetos. Siempre habrá intentos de vandalizar el castillo y tomar a sus residentes. Mantenerlo seguro es clave en las tácticas de Age of Empires.

La competencia siempre querrá a tus mejores empleados y los atraerá de todas las maneras posibles. Su fidelidad y seguridad deben estar entre tus más altas prioridades. Perderlos perjudicará tu negocio y puede resultar en fatalidad.

Construye una maravilla

Construir una maravilla en Age of Empires te da una ventaja injusta. Si tus oponentes no pueden destruirla en el tiempo estipulado, perderán automáticamente.

En los negocios, tu ventaja competitiva es tu maravilla. Esta podría ser tu modelo de negocio, una innovación sin igual o simplemente tu inigualable cultura. Tus competidores podrían destruir tu maravilla o bien imitándola o superándola, pero su tiempo para hacerlo es limitado. De igual manera, la innovación debe ser una práctica para desarrollar nuevas maravillas cada vez.

No menosprecies a nadie

Hay un gran número de civilizaciones en Age of Empires, cada una con sus ventajas y desventajas. La creencia común, es que algunas pocas tienen más desventajas que otras. El peor error de un jugador es creer esas nociones.

Incluso cuando la inteligencia de mercado de la vid dice que un competidor particular no es tan grande para considerarlo, no confíes a ciegas. Mantén vigilado al mercado y las tácticas que tus competidores implementan.

La economía es el rey

Una gran economía es la espina dorsal de un gran reino. Es el oro el combustible de las ambiciones imperialistas y los lujos de hacer una maravilla en Age of Empires. Un gran ejército con una economía débil tiene poco tiempo antes de ser reducido a ruinas.

La innovación y la creatividad son lujos que solo las organizaciones ricas en efectivo pueden costear. Se necesita de ambas para una existencia de largo plazo. Por lo tanto, mantener a la compañía rica en dinero, y el estado de resultados bello, te da un déficit para reinventar tácticas y ganar a la competencia.”

La estrategía del boom en Age of Empires 2

A propósito del último punto tocado por Patel, te compartimos la estrategia del ‘boom’ en Age of Empires 2, enfocada en construir una fuerte economía. Puedes revisar la entrada original del empresario (en inglés) a través de este enlace.

Sin dudas, una interesante lección de emprendimiento, sobre todo por el método tan inusual que seguramente haría a cualquiera interesarse por el videojuego. Recuerda que Age of Empires 2 sigue siendo un título muy popular a pesar de sus años. El título mantiene una fuerte base de fans que continúa jugando de forma online en Steam con la HD Edition (2013) y también con la recientemente publicada ‘versión definitiva’ que introdujo nuevas civilizaciones, gráficos mejorados y hasta nuevas campañas.