Niña con discapacidad juega The Legend of Zelda Breath of the Wild gracias a mando que hizo su padre [VIDEO]

Todos tenemos derecho a disfrutar de los videojuegos. Prueba de ello es la historia que se hizo viral en redes sociales, que cuenta la hazaña de un padre al modificar los dispositivos de Xbox y Nintendo para que su hija con discapacidad pueda jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

El hecho que enternece a gamers en redes sociales sucedió en Estados Unidos. Los protagonistas son Rory Steel y su hija Ava, quien se declaró fanática de Link y el videojuego exclusivo de Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero que no podía jugarlo debido a que sufre de paraplejias espásticas hereditarias, lo cual limitan sus movimientos.

Xbox Adaptative Controller y Joy-Con de Nintendo Switch

Sin embargo, ello no impide que Ava sea una gran fanática del videojuego exclusivo de Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero para que pueda explorar el extenso mapa controlando a Link, su padre modificó la consola híbrida de la gran N y el Xbox Adaptive Controller.

Para ver sonreír a su hija, Rory Steel aplicó sus conocimientos en electrónica para modificar el mando Xbox Adaptative Controller con la consola híbrida Nintendo Switch y así crear un control casero que sea accesible para que su hija pueda jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Rory empezó a subir videos a redes sociales mostrando gran parte del proceso para que el Xbox Adaptative Controller pueda convertirse en el mando de una Nintendo Switch, con el fin de que su hija juegue The Legend of Zelda: Breath of the Wild con sus amigos y algún otro videojuego que ella desee.

La tarea no fue fácil, pero la motivación de ver sonreír a su hija, hizo que Rory nunca se rinda y así cumplir el sueño de su hija Ava de disfrutar de The Legend of Zelda: Breath of the Wild a través de unos periféricos con palancas con muchos botones, que se convertirían en el nuevo mando casero para una Nintendo Switch.

Hasta que el último video de Rory en redes sociales enterneció a miles de gamers, quienes lo hicieron viral la historia. Pues nos muestra a Ava sonriente disfrutando de The Legend of Zelda: Breath of the Wild gracias a la modificación de la consola Nintendo Switch y Xbox Adaptative Controller.