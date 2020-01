PES 2020 Y FIFA 20 tienen un nuevo competidor. Oliver Atom y sus amigos vuelven a las consolas en el nuevo videojuego de Los Supercampeones llamado: Captain Tsubasa: Rise of the New Champios. Mira el fascinante tráiler con el que se anunció este título que ya emociona a fanáticos.

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions es desarrollado por el estudio Tamsoft y su distribución está a cargo de Bandai Namco. Pues, no tendrás que esperar mucho para tener a Óliver Atom y Los Supercampeones en tu consola, ya que su fecha de lanzamiento está prevista para el 2020.

El nuevo videojuego de Los Supercampeones trae mucha nostalgia, pues luego de 10 años los fanáticos del anime podrán disfrutar de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, título con jugabilidad arcade en la que debemos realizar piruetas, movimientos y los famosos disparos de Oliver Atom y sus amigos.

Tráiler de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions

Tal como viste en el tráiler de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, Oliver Atom, Steve Hyuga, Tom Misaki y Andy Johnson muestran sus famosos disparos. Además, de la presencia de la impenetrable defensa de la selección japonesa y su arquero Benji Price también emocionaron a miles de fans de Los Supercampeones.

No obstante, los nombres que conocimos por mucho tiempo en Los Supercampeones no se mantendrá, pues Bandai Namco decidió que cada uno de los jugadores se llamará como en la versión japonesa, con el fin de mantener los aspectos originales de la franquicia, debido a que Captain Tsubasa: Rise of the New Champions cuenta con licencia oficial.

Tras el anuncio oficial del nuevo videojuego de Los Supercampeones, Hervé Hoerdt, vicepresidente sénior de marketing digital y contenido de Bandai Namco Entertaiment Europa, reveló que es un sueño haber conseguido la licencia oficial de la franquicia para lanzar Captain Tsubasa: Rise of the New Champions en el mercado occidental, ya que el título no solo ha sido desarrollado para los fans del manga-anime, sino que el fin es que los disfruten todos.

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions fecha de lanzamiento

La fecha de lanzamiento de Captain Tusbasa: Rise of the New Champions no fue revelada al detalle, pues se sabe que su estreno está previsto para el 2020, pero no se conoce el mes, por lo que debemos esperar más detalles que irán apareciendo muy pronto.

PUEDES VER PS5: fecha de presentación de PlayStation 5 es filtrada por creador de God of War

No obstante, durante el tráiler del videojuego de Los Supercampeones, se confirmó que Captain Tsubasa: Rise of the New Champions se estrenará en las consolas PS4, Nintendo Switch y PC (Steam).