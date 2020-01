Hoy en día, Counter Strike sigue siendo uno de los videojuegos más populares del mundo a través de su último lanzamiento CS:GO; sin embargo, millones de ‘gamers’ siguen disfrutando de su versión más clásica 1.6, aunque parece que solo son peruanos los que recuerdan del mítico y legendario mapa “cs_mansion”.

Si jugaste alguna vez Counter Strike 1.6, es muy probable que lo hayas hecho en uno de los mapas más populares y emblemáticos de Perú. “cs_mansion”, un mapa de rehenes oficial que apareció en una de las primeras betas de 'counter’.

Pileta de "cs_mansion", punto de reunión para los duelos 'a chaira'.

De hecho, “cs_mansion” es uno de los primeros mapas creados en Counter Strike en su historia y, aunque no lo creas, nunca gozó de mucha popularidad alrededor del mundo, lo que provocó incluso que fuera eliminado del juego para la beta 4.0 (noviembre de 1999).

Entonces ¿Por qué la gran mayoría de peruanos recuerda este mapa con tanto cariño? Tanto, que era casi una obligación jugarlo con amigos en partidas LAN, y hasta un ritual de iniciación para quienes empezaban a descubrir el mundo mágico de los videojuegos, y de Counter Strike, en cabinas de internet.

Si alguna vez te dio curiosidad esto, seguramente te encontraste con la leyenda de que “cs_mansion” fue creado como una réplica de la Operación Chavín de Huántar, por lo parecido de la ‘mansión’ con la Embajada de Japón, así como la existencia de un ‘ducto’, una ‘puerta chola’, una ‘casa del perro’, etc.

Ingenioso gamer encima de la 'casa del perro' con un francotirador.

Sin embargo, aunque esta historia pueda ser cierta (nunca ha sido verificada), no termina de explicar por qué el mapa gozó de tanta popularidad en Perú, ya que este no era solo elegido, de entre todos los disponibles en Counter Strike (cs_assault, de_dust2, cs_italy, cs_inferno, etc), por una simple circunstancia de identificación. Realmente disfrutábamos de “cs_mansion”, y de las estrategias que nos obligaba a tomar.

¿Por qué 'cs_mansion’ fue el mapa favorito de los peruanos?

La mejor forma de entender la popularidad de “cs_mansion” en Perú es siendo sinceros. El mapa es uno de los más desbalanceados que alguna vez aparecieron oficialmente en alguna versión de Counter Strike. Precisamente, ‘la mansión’ llegó en la beta 1.0 (junio de 1999) junto a otros tres mapas: cs_prison, cs_siege, cs_wpndepot. Todos de modalidad ‘rehenes’.

Estos tres, junto a “cs_mansion”, fueron los cuatro primeros mapas de la historia comercial de Counter Strike, es decir, desde que fue lanzado al público en general. Hay una particularidad en todos estos mapas, son largos y mal diseñados; pero, entre todos, “manshión” destacaba como el único ‘decente’, al menos pera los curiosos peruanos.

Vista aérea de "cs_mansion".

Es fácil imaginar un escenario allá a inicios del nuevo milenio cuando las cabinas de internet comenzaban a hacerse populares en Perú, y con ellas, los juegos en, donde una versión temprana de Counter Strike llegase como la última novedad, y con ella, el único mapa rescatable para jugarlo con amigos, era, por supuesto, “cs_mansion”.

Sumándose a la gran acogida que tuvo Counter Strike en Perú y todo el mundo, es posible dar por hecho que “cs_mansion” se hizo leyendo en poco tiempo. De hecho, si intentamos recordar aquella primera vez que jugamos con amigos, es probable que lo hayamos hecho en ‘la mansión’, que alguien nos haya dicho anticipadamente “este es el mejor mapa”.

El 27 de junio de 1999, tan solo once días después de la ‘beta 1.0’ de Counter Strike, apareció la ‘beta 1.1’ con un nuevo mapa: “cs_assault”, otro favorito de la escena peruana que hasta el día de hoy sigue disfrutándose en CS:GO.

El ejemplo de cs_assault

Vista aérea de "cs_assault".

El ejemplo de “cs_assault” nos reafirma por qué “cs_mansion” fue tan popular. Se trata de un mapa muy similar, algo inclinado hacia el equipo terrorista, con entradas frontales y traseras, con un ducto, la posibilidad de posicionarse a distancia y hasta cámaras de seguridad para los que elegían ser ‘counter’.

Aunque “cs_assault” gozó de mucha popularidad en nuestro país, “cs_mansion” siempre estuvo por encima y la razón es más que evidente: el tamaño. En la escena mundial de Counter Strike, era ya común y sencillo crear juntadas de 6 u 8 o hasta más personas para jugar al videojuego en aquellas épocas. Sin embargo, en Perú, en una típica salida después del colegio, el promedio podía ser de menos, quizá de 4 o 6 personas (2 contra 2 o 3 contra 3).

“cs_mansion” es básicamente un “cs_assault” para pocas personas, lo que caía a pelo para el modus operandi del gamer peruano a inicios de los 2000. Counter Strike sigue siendo un favorito en el mundo, sin embargo, solo en Perú se recuerda a ‘la mansión’ y quizá en algunas partes de Rusia.

¿Hay acaso una explicación más profunda? Díficil. La reputación mundial de “cs_mansion” no ha pasado de ser un ‘horrible mapa de beta’ y yace olvidado junto a otros olvidados intentos como ‘cs_prison’ (no recomendado).

¿Nos dice esto algo sobre los hábitos que tenemos los peruanos para juzgar a los videojuegos? ¿Acaso, en aquellos días de partidas LAN en cabinas de internet con Counter Strike, escuchábamos quejas para no jugar en este mapa por su ‘desbalance’? ¿o se creaba más bien un entusiasmo repentino de tan solo escuchar a nuestros amigos decir “manshión, manshión"? Quizá siempre nos gustaron los retos.

Dedicado a los que no se hacían ‘paltas’ por ser ‘counter’ en “cs_mansion”.