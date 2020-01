The Last of Us Part II dejaría de ser exclusivo de PS4 para estrenarse en PC, según reporte [FOTOS]

The Last of Us Part II es uno de los grandes lanzamientos que esperan los usuarios de PS4, consola en la que ya no se jugaría el título de manera exclusiva como se creía desde hace mucho, pues un fuerte rumor resonó en redes sociales, en el que menciona el posible estreno de TLOU2 en PC.

Tras el retraso en la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part II y el hecho que el videojuego no contará con un modo multijugador como lo tenía la entrega anterior, nuevos reportes de TLOU2 han llamado la atención no sería exclusivo para usuarios de PS4, sino también de PC.

La especulación de la no exclusividad de The Last of Us Part II PS4 para estrenarse en PC llega gracias al sitio Jack of All Controllers, en la que se descubrió una nueva oferta laborar publicada por Naughty Dog, en la que anuncia la búsqueda de un programador de gráficos con conocimientos de arquiteturas de GPU como GCN de AMD y CUDA de Nvidia. Además, de tener experiencia en APIs y DirectX12 o Vulkan.

Como se sabe, PS4 tiene hardware AMD y Naughty Dog confirmó que The Last of Us Part II es videojuego exclusivo de PlayStation 4. Sin embargo, la oferta laboral del estudio llamó la atención de muchos usuarios, debido a que busca a una persona con conocimientos en Nvidia.

Ante esto, usuarios de los foros ResetEra y Reddit iniciaron las especulaciones acerca de la no exclusividad de The Last of Us Part II para PS4, ya que también podría estrenarse en PC, lo cual es deseado por muchos usuarios que no tienen una PlayStation 4.

Esta no es la primera vez que Naughty Dog busca trabajadores con experiencia en las arquitecturas de Nvidia, ya que en 2018 los creadores de The Last of Us Part II también buscaban gente con estos conocimientos, que no necesariamente haría que TLOU2 deje de ser exclusivo de PS4 para llegar a a una PC.

Lo que significa que la llegada de The Last of Us Part II a PC es una mera especulación, por lo que esperaremos a lo que pueda decir Naughty Dog y PlayStation. Además, recuerda que TLOU2 tiene como fecha de lanzamiento en PS4 el próximo 29 de mayo.

¿Exclusivos de PS4 llegan a PC?

Es necesario recalcar que este no es el único videojuego exclusivo de PS4 que pueda estrenarse en una PC. Además, de The Last of Us Part II, desde hace unas semanas se viene haciendo eco en redes sociales de la posible llegada de Horizon Zero Dawn a las computadoras.

Pero aún no ha sido confirmado por Guerrilla Games, creadores de Horizon Zero Dawn, ni mucho menos PlayStation. Se podría decir que el único caso de éxito en el que un exclusivo de PS4 llegue a las computadoras sea Death Stranding.

Pues Kojima Productions confirmó a días del estreno de Death Stranding en PC la llegada de este videojuego a PC para inicios del 2020. Sin embargo, aún no se conoce la fecha de lanzamiento oficial, aunque ya puede ser reservado en Epic Games Store.