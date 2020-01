PlayStation 4: lanzamientos del 2020 tras los retrasos de Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII y Marvels’ Avengers [FOTOS]

PlayStation 4 vive su último año como consola principal de Sony y, desde ya, uno de los más complicados en cuanto a lanzamientos. En tan solo unos días, tres videojuegos AAA (de alto presupuesto) han visto sus fechas de lanzamiento original retrasada y muchos pueden confundirse. Revisa aquí el nuevo calendario de PS4.

Los anuncios de estos retrasos llegaron como balde de agua fría, a un 2020 que prometía ser emocionante con títulos de PS4 esperados por años. Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers y el esperado Cyberpunk 2077 aparecerán recién desde abril y hasta en la última mitad del año.

PS4: lanzamientos del 2020

El primer anuncio fue el de Final Fantasy VII Remake, programado originalmente para inicios de marzo del 2020. El título reimaginado del clásico de 1997 se postergó para el 10 de abril, por decisión de Square-Enix, que aún acumula críticas por dividir el título en tres partes igual de costosas. Tres discos de PS4 como ocurrió en su versión de PS1.

El siguiente anuncio también llegó del arsenal de Square-Enix para PS4. El aclamado ‘Project Avengers’, oficialmente bautizado como Marvel’s Avengers. Un RPG que promete sorprender a millones ya no llegará en mayo, sino hasta el 4 de septiembre del 2020.

Por último y no menos importante, está el retraso del viral Cyberpunk 2077, primera franquicia de CD Projekt Red desde The Witcher y que cuenta con la presencia de Keanu Reeves, representando a uno de sus personajes principales. El juego ya no llegará en abril si no el 17 de septiembre para PS4 y otras plataformas.

Así queda el calendario de lanzamientos para PlayStation 4 en 2020, tras estas modificaciones: