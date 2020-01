Se hizo esperar, pero finalmente se confirmó a Byleth como el nuevo y último personaje DLC a Super Smash Bros. Ultimate, aunque sin generar mucha emoción. Otro ‘espadachín’ de Fire Emblem, fue anunciado por Nintendo en su Direct y llegará muy pronto al videojuego de pelea.

Masahiro Sakurai fue el encargado de mostrar el tráiler de introducción para Byleth, quien llegará a Super Smash Bros. Ultimate en el transcurso de unos días, algo por lo que Sakurai se disculpó en su preámbulo.

Byleth, el nuevo personaje de Smash.

Byleth no ha sido necesariamente el personaje más sorpresivo de Super Smash Bros. Ultimate, ni tampoco ha generado mucho ‘hype’. El propio Sakurai anticipó esta reacción en su introducción en el Direct. “Aunque piensen ‘este no es el personaje que esperaba’ espero que no nos guarden rencor”.

Sakurai también dijo que Byleth, nuevo personaje DLC de Super Smash Bros. Ultimate, estuvo celosamente guardado en secreto, y ni los propios empleados de Nintendo sabían de su existencia. El productor justificó con esto la probable tardanza para la llegada del DLC. “Aún tardará un poco en estar disponible, Espero que lo puedan comprender” dijo en el Direct.

Finalmente, el tráiler de presentación de Byleth se mostró tras el telón, en un estilo de cinemática de Fire Emblem. La revelación no causó gran emoción en los millones de fanáticos que observaban el Direct de Super Smash Bros. Ultimate, ni en los cientos de youtubers que retransmitían mostrando sus reacciones. Ray Bacon, uno de ellos, dijo “estoy cansado de las espadas”.

La sorpresa y decepción fue notoria en la post de la revelación de Byleth en redes sociales como Facebook y Twitter. Motivo de esto fue la gran expectativa que había por este DLC, el último de una serie de cinco por el que tuvimos que esperar un año.

Byleth, tomó el potencial lugar de muchos personajes que habían sido especulados para llegar a Super Smash Bros. Ultimate, como el ‘último y gran’ personaje DLC, entre los que destacaba Dante de Devil May Cry.

“Anuncian a Joker, Héroe, Banjo, Terry y todos dijimos ‘Wow, cuál será el último; anuncian a Byleth y decimos que en Nintendo son unos ladrones y que son una estafa”, “Lo bueno de que Byleth ya esté confirmado es que ya podemos quitar la opción de ‘personaje inevitable de Fire Emblem’ para la especulación de los siguientes 6”, “La polémica con Byleth no es que sae un personaje de Fire Emblem, sino que es el último de un Fighter Pass que estuvo genial, ¿por qué acabarlo con este personaje? Una estrategia muy mala” son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

