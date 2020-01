Super Smash Bros. Ultimate recibe por fin a Cuphead, tras casi un año de los deseos de Studio MDHR por aparecer en el exclusivo de luchas de Nintendo Switch. En redes sociales, hay cierta confusión sobre si realmente se trata de un personaje nuevo o tan solo una ‘skin’. Despeja tus dudas con esta explicación.

Masahiro Sakurai guardó una de las revelaciones más sorpresivas de Super Smash Bros. Ultimate para el final. Se trata de una nueva skin, aunque no tanto como ya comprobarás, que prácticamente nos trae a Cuphead al videojuego de pelea.

Cuphead llegó finalmente a Super Smash Bros. Ultimate

Tras la revelación de Byleth, como el último personaje DLC que faltaba revelar en Super Smash Bros. Ultimate, en las redes sociales se vivió cierto desencanto, pues se trataba de un personaje procedente de un universo ya presente en el juego.

Sin embargo, la decepción no duraría demasiado, ya que, ya casi por el final del Nintendo Direct de Super Smash Bros. Ultimate, se anunció la llegada de Cuphead, como una ‘skin’ del conocido Mii Gunner. Rápidamente, en redes sociales, inició la discusión sobre si el carismático ‘cabeza de taza’ podría ser considerado un nuevo personaje.

Si buscas una respuesta rápida, tendrás que aceptar la complejidad. Cuphead no es, en la práctica, una ‘skin’ convencional ni un personaje nuevo. Como ya ha ocurrido en Super Smash Bros. Ultimate, algunos personajes llegan en forma de ‘costumes’ de Mii Gunner u otro personaje genérico. El detalle es que no se trata de simples cambios estéticos, pues también se le añaden movimientos únicos, es decir, ya hay un cambio en la jugabilidad.

Un ejemplo claro es uno de los ‘Mii Costumes’ para el espadachín de Super Smash Bros. Ultimate, que convierte a este personaje en Link de Breath of the Wild. Este no es solo un cambio estético, ya que también le añade las ‘bombas’ del GOTY 2017.

Por eso mismo, si estás preocupado por saber si ‘Cuphead’ llegará con sus más característicos movimientos y poderes a Super Smash Bros. Ultimate, tenemos el honor de decirte que es lo más probable. Compruébalo tú mismo en el propio video mostrado por Sakurai en el Nintendo Direct.

Cómo obtener a Cuphead en Super Smash Bros. Ultimate

La página oficial de la eShop de Nintendo para Super Smash Bros. Ultimate presentará este nuevo contenido de Cuphead en breve. Su precio será de US$5.99. El quinto y último personaje DLC, Byleth, todavía estará disponible en algún tiempo, según lo dicho por Sakurai en el Nintendo Direct.