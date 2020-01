Horizon Zero Dawn se sumaría a la cada vez más larga lista de exclusivos de PS4 que dejarán de serlo para aparecer en PC. Se trata de uno de los videojuegos más laureados del hermético catálogo de PlayStation 4. El juego podría ser disfrutado tal cual un título de computadora, sin streaming, ni servicios, por primera vez.

Horizon Zero Dawn causó una gran impresión en su lanzamiento en 2017, y aunque no alcanzó el GOTY, es siempre un fuerte motivo para jactarse entre los usuarios de PS4, que gozan de exclusivos de gran calidad. Sin embargo, desde ahora, disfrutar el juego ya no será privilegio de ellos, sino también de los PC gamers.

Horizon Zero Dawn llegaría a PC en 2020, según presuntas fuentes dentro de Sony.

El exclusivo de PS4 podría descargarse y jugarse desde una PC convencional sin mayor problema, aunque probablemente sean necesarias unas especificaciones al menos decentes. La PlayStation 4 dejará de ser la única casa de Horizon Zero Dawn.

Vale aclarar que esto ya era posible gracias al servicio de PlayStation Remote Play, que permite jugar títulos de PS4, entre exclusivos o no, en nuestra PC, incluyendo a Horizon Zero Dawn desde hace unos meses. Para esto solo necesitábamos una buena conexión a internet, para jugarlo hasta en una laptop.

Horizon Zero Dawn llegaría a todos los usuarios de PC según un reporte del medio Kotaku, que señala hasta tres fuentes que aseguran que, en Guerrilla Games y Sony, ya se trabaja en un port para el juego.

“Para la mayoría de los editores, el lanzamiento en PC no sería gran problema. La mayoría de compañías de videojuegos tratan de lanzar sus juegos en la mayor cantidad de plataformas posibles. Pero, para Sony, se trata de una movida notable” dice Kotaku en su reporte.

Tal cual señala Kotaku y los hechos, casi todo videojuego financiado y desarrollado por Sony (o sus estudios first-party) desde la PlayStation 1 en 1994 han sido exclusivos de plataformas PlayStation como PS4. Sin embargo, Horizon Zero Dawn demostraría lo contrario, en la antesala al lanzamiento de PS5.

La noticia de Horizon Zero Dawn en PC llegaría de “tres personas familiarizadas con Sony, quienes han hablado anónimamente porque aún no están autorizadas para hablar con la prensa”. El mismo reporte fue compartido por Jason Schreier, periodista de Kotaku que anticipó la ausencia de Sony y PS5 en la E3 2020.