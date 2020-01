Pokémon GO se prepara para el evento Piplup Community Day, el primer día de la comunidad del 2020, que se llevará a cabo el domingo 19 de enero en todo el mundo. Además, este día de la comunidad trae un poderoso movimiento para Empoleon, la última evolución de este inicial de Sinnoh.

El Community Day de Piplup trae muchas sorpresas para los usuarios de Pokémon GO, como el hecho de que podrán capturar a este inicial de tipo agua en su variante shiny. Además, de registrar en la pokédex a Prinplup y Empoleon.

Por otro lado, Niantic ha realizado cambios importantes en la realización del Community Day de Piplup, como el hecho de que los usuarios de Pokémon GO en el hemisferio norte disfrutarán primero del evento porque se realizará en la mañana, mientras que en el hemisferio sur el día de la comunidad se llevará a cabo en la tarde.

Hasta el momento, no se sabe si Niantic mantendrá estos horarios para los siguientes Community Day de Pokémon GO, por lo que podríamos decir que el primer día de la comunidad del 2020 sería una prueba para que el estudio de cara a la organización de los siguientes eventos.

Piplup Community Day.

Fecha y horarios del Piplup Community Day

Reúne todas las pokéballs que puedas para que puedas capturar a Piplup shiny, ya que el primer Community Day del 2020 en Pokémon GO se realizará este domingo 19 de enero en todo el mundo. Sin embargo, el horario será completamente diferente.

Para el hemisferio sur, países de Sudamérica e Islas menores de Oceanía, el Community Day de Piplup en Pokémon GO iniciará el domingo 19 de enero desde las 3:00 P.M. hasta las 6:00 P.M.

Para el hemisferio norte, países de Europa, Norteamérica, el Ártico y parte de África, el Community Day de Piplup en Pokémon GO iniciará el domingo 19 de enero desde las 11:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.

El movimiento especial que aprenderá Empoleon

Si bien Piplup será la estrella de Community Day de Pokémon GO, Empoleon también tomará protagonismo durante y después del día de la comunidad, ya que aprenderá un poderoso movimiento, que muchos usuarios ya habrían deducido antes.

Y es que Niantic compartió desde las redes sociales de Pokémon GO, que desde el inicio del Community Day de Piplup hasta dos horas después de haber finalizado el evento, Empoleon, la última evolución de este inicial de tipo agua, aprenderá el movimiento Hidrocañón.

Recuerda que la única manera de que Empoleon aprenda Hidrocañon durante el Community Day de Piplup es evolucionando al inicial de Sinnoh durante el día de la comunidad hasta dos horas después de finalizar el evento de Pokémon GO, ya que no se puede aprender a través de MT cargado.

No necesariamente el Piplup debe ser capturado durante el Community Day para que Empoleon aprenda Hidrocañón. Esto quiere decir que si tienes a este inicial de Sinnoh o un Prinplup en tu almacen de Pokémon GO no lo evoluciones hasta que inicie el día de la comunidad y así puedas tener a su última evolución con el poderoso movimiento.