PS5: conoce la fecha de lanzamiento, precio, características y videojuegos confirmados de PlayStation 5 [FOTOS Y VIDEO]

PS5 es la apuesta de Sony para esta nueva generación de consolas. La empresa japonesa ha sido hermética respecto al aspecto de PlayStation 5. Sin embargo, detalles como la fecha de lanzamiento, precio, características técnicas, la tecnología de los mandos DualShock 5, retrocompatibilidad y videojuegos confirmados hasta el momento para la plataforma ya van saliendo a la luz. Conoce todo esto en los siguientes párrafos.

Sony ha sido muy cauteloso para revelar información de PS5 a lo largo de estos meses. Sin embargo, las constantes filtraciones de patentes nos dan una idea de lo que estaría preparando la empresa japonesa para sorprender a los fans en la siguiente generación de la industria a través de PlayStation 5, que podría ser la plataforma con el precio más alto de su generación. Además, de tener el mando DualShock 5 como su estrella debido a las funciones que podría realredizar.

PS5

El misterio de PS5 inicia cuando Sony confirma su no participación en el E3 2019 aclarando que no tenía algo que presentar. Esto generó cierta decepción entre los fans, ya que tenían la ilusión de conocer si era cierto la creación de PlayStation 5, pero esto solo quedó en la imaginación de muchos.

A pesar de la ausencia de Sony con PS5 en el E3 2019, los fans se mostraban esperanzados de que la empresa japonesa realice algún evento privado para revelar la PlayStation 5, lo cual sucedió, pero solo fue para inversionistas y se mostró cómo serían los tiempos de carga de la nueva consola comparándola con PS4 Pro, la plataforma más potente de la empresa en la actualidad.

Ya se acercaba el último cuarto del año y Sony no decía palabra acerca de su nueva consola PS5, hasta que apareció una publicación desde la web oficial de PlayStation donde compartió un comunicado anunciando la fecha de lanzamiento de PlayStation 5, pero dejándola de lado para darle mayor protagonismo al mando DualShock 5, cuyo aspecto hasta el momento es un completo misterio, pero que gracias al kit de desarrollo y patentes encontradas, se puede imaginar como sería su diseño final.

PS5 fecha de lanzamiento

Nadie se lo esperaba. Muchos creían que Sony realizaría un evento como nos tiene acostumbrados para anunciar los primeros detalles de PS5, como lo es la fecha de lanzamiento de PlayStation 5. Sin embargo, la empresa japonesa intentó que la información de esto también pase desapercibida.

Desde la web oficial de PlayStation, Sony reveló que PlayStation 5, la consola de octava generación, saldrá al mercado a finales del 2020 sin detallar la fecha de salida de PS5. Sin embargo, la sorpresa no fue esa exactamente, sino que la empresa lo dijo como si fuese un dato menor.

Desde entonces hasta la supuesta presentación de PlayStation 5 durante la conferencia de Sony en el CES 2020, el mismo presidente de PlayStation, Jim Ryan, reconfirmó que PS5 tiene como fecha de lanzamiento “holidays 2020” (finales de este año), lo cual generó la decepción de los gamers que seguían la transmisión EN VIVO desde redes sociales.

Especificaciones técnicas de PS5

Tras una serie de filtraciones de patentes de PS5, Jim Ryan quiso poner fin a las especulaciones en el CES 2020 y reconfirmó las especificaciones técnicas de PlayStation 5, las cuales ya se conocían con muchos días de anterioridad.

Lo confirmado por Sony acerca de PS5 es que la consola reproducirá audios en 3D, un disco duro de estado sólido (SSD) que acortará los tiempos de carga, la resolución de videojuegos con gráficos en 8k, y una arquitectura basada en Ray Tracing, que hará sumamente potente a PlayStation 5 frente a su competencia.

El CPU de PS5 contará con un procesado de ocho núcleos basado en la arquitectura zen 2 de 7 nanómetros de AMD. Además, a GPU, que es la unidad de proceso gráfico, se basará en una AMD Radeon RDNA Navi, que permitirá la iluminación por el trazado de rayos (ray tracing) a través del hardware. Todo esto podría hacer que el precio de PlayStation 5 aumente durante su fecha de lanzamiento y post estreno en mercados de todo el mundo.

PlayStation 5

El mando DualShock 5

Un caso totalmente distinto sucedió con el mando DualShock 5 de PS5. A través del mismo comunicado en la web de PlayStation, donde se reveló la fecha de lanzamiento de la consola de octava generación, Sony se explayó al describir los detalles técnicos del control de PlayStation 5.

Aquí fue comose revela que los mandos DualShock 5 tendrán la tecnología háptica. Esto generó tantas dudas entre los gamers que se hizo tendencia en redes sociales. Sin embargo, Sony resumió en dos palabras el hecho que los controles de PS5 brindarán una experiencia mucho más realista a través del movimiento de personajes o autos a través de los distintos escenarios de los videojuegos que se estrenen en PlayStation 5.

Otro de los detalles, del cual se mencionó durante mucho tiempo es que los mandos DualShock 5 contarán con entrada “C”, el cual no está presente en el control de la antecesora de PS5. Además, los periféricos también contarán con triggers (L2 y R2) serán adaptativos.

PS5 - DualShock 5

Esto quiere decir que los desarrolladores de videojuegos de PS5 podrán programar la resistencia de los gatillos del mando DualShock 5 al momento que el usuario necesite acelerar, golpear o disparar algún tipo de arma en el juego.

Los DualShock 5 también serían inalámbricos. Pero serían un poco más grandes y pesados que los mandos de PlayStation 4. Además, de acuerdo a las patentes el mando de PS5 podría hacer que los videojuegos de un solo jugador en PlayStation 5 se conviertan en multijugador.

PS5 retrocompatible con PS1, PS2, PS3 y PS4

La retrocompatibilidad que podría tener PS5 es de las características que más eco se han hecho en redes sociales. Ya que esto permitirá a los usuarios de PlayStation 5 disfrutar de los videojuegos que fueron lanzados en PS4, PS3, PS2 y PS1.

Además, los videojuegos de las consolas anteriores a PS5 recibirán una increíble mejora gráfica gracias al proceso de remasterización con el que contará PlayStation 5. Sin embargo, aún no se sabe cómo es que funcionará este apartado.

Las esperanzas de la retrocompatibilidad de PS5 con PS4, PS3, PS2 y PS1 se debe a que se descubrió una patente de Sony llamada “Remastering by emolution”, en el que la consola PlayStation 5 emulará los títulos de las anteriores consolas, lo cual sería complicado para los títulos de PlayStation 3, ya que la plataforma contaba con una arquitectura basada en el Chil Cell.

Otra de las opciones aparte de la emulación, es que PlayStation 5 cuente con un lector que permita al usuario introducir los discos de juegos de PS4, PS3, PS2 y PS1, lo cual de por sí ya haría que PS5 se convierta en la consola más cara del mercado.

PS5 retrocompatibilidad

Recordemos que PS5 no sería la primera consola que Sony coloca la función de retrocompatibilidad. Ya que cuando se estrenó PlayStation 3, la plataforma podía correr juegos de PS2 y PS1. Sin embargo, las siguientes versiones de la plataforma ya no tenían esta capacidad.

Precio de PS5

Cada vez que los gamers coinciden en una publicación en redes sociales acerca de PS5, la pregunta más repetida es: ¿cuánto cuesta un PlayStation 5? Respuesta que puede ser encontrada en los foros dedicados a la industria, la cual sorprende debido al precio que pueda tener.

DE acuerdo a los analistas de GamesIndustry, la estimación del precio de PlayStation 5 es de 500 dólares, al igual que su competencia Xbox Series X. Sin embargo, este costo solo podría ser por el lanzamiento de PS5.

Sin embargo, hemos sido testigos que algunas tiendas como en Japón, ya permiten que los usuarios reserven la consola PS5 para tenerlas desde su primer día de lanzamiento. En GAMERS GATE, un portal japonés se reveló que el precio de salida de PlayStation 5 sería de 637 dólares.

Queda claro que los analistas y tiendas especializadas aún no tienen detalles exactos acerca del precio de PlayStation 5, por lo que solo dan estimaciones al costo para que los usuarios empiecen a ahorrar para comprar su PS5.

Juegos de PS5 confirmados

Entre los ámbitos que han pasado desapercibidos también está la lista de videojuegos de PS5, la misma que incluye, por el momento, un exclusivo de PlayStation 5 y otros títulos que ya están dando que hablar entre los gamers.

Godfall

El primer videojuego en ser anunciado para PS5 es Godfall, título que está siendo desarrollado por el estudio Counterplay Games y se publicará por Gearbox Publising. El título llegará a finales del 2020 junto con PlayStation 5.

Lord of the Rings: Gollum

El nuevo videojuego basado en el universo del Señor de los Anillos: The Lord of the Rings: Gollum, es el otro flamante título que se podrá disfrutar en PS5. Este proyecto próximo a estrenarse en PlayStation 5 será de exploración y sigilo gracias a la dualidad del protagonista. Además, está siendo desarrollado por Daedalic Entertainment.

Starfield

El género RPG también se hace presente en PS5 con Starfield. Este videojuego es el nuevo proyecto de Bethesda en donde realizaremos viajes interplanetarios los cuales deberemos explorar.