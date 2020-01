¿PS5 o Xbox Series X? Nuevo videojuego de Batman sería mostrado en la presentación de una de estas consolas [FOTOS]

El protector de Gotham City llegará pronto a las consolas. Luego de que Warner Bros libere un teaser que suponía el anuncio del videojuego Batman Arkham Legacy, han aparecido nuevos rumores de este proyecto, como el hecho de que podría ser mostrado oficialmente durante la presentación de PS5 o Xbox Series X. Conoce los nuevos detalles de este proyecto que emociona a fans.

Desde hace varios meses se está hablando del próximo videojuego de Batman, que está siendo desarrollado por Warner Bros Montreal. Sin embargo, los siguientes rumores han tomado mucha fuerza en redes sociales y llamado la atención de fans debido a que sería el inicio de otra franquicia del hombre murciélago. Además, que también serían juegos que correrían en PS4 y Xbox One.

Los nuevos rumores del próximo proyecto de Warner Bros Montreal llegan por parte del insider KC Walsh, quien desde su cuenta de Twitter publicó que el videojuego ya no se llamará Batman Arkham Legacy, ya que el título del juego se decidirá durante su desarrollo. Además, que podría estar vinculado a PS5 o Xbox Series X.

A pesar que no se llamará Batman Arkham Legacy, el vieojuego aún permitirá a los fans encarnar a cada uno de los miembros de la famosa “Bat family”. Además, el ‘dataminer’ revela que sabremos pronto por qué ya no llevará el nombre mencionado arriba. Aunque no se sabe la fecha, es posible que se anuncie durante la presentación de PS5 o Xbox Series X.

Llegará a PS5 y Xbox Series X

El mismo insider, KC Walsh también mencionó detalles respecto a dónde se podrá disfrutar el nuevo videojuego de Batman, pues ante el inminente estreno de PS5 y Xbox Series X, era muy seguro que alguno de sus seguidores le pregunte sobre estas consolas como puerto para el título, pero no te preocupes que las consolas actuales también estarán presentes.

KC Walsh reveló que el videojuego de Batman será “un juego de nueva generación”, pero ello no significa que no se estrene en PS4 y Xbox One, ya que el insider cree que sería casi imposible que los desarrolladores solo se enfoquen en las nuevas consolas, cuando existe una gran comunidad disfrutando los títulos del protector de Gotham en las actuales plataformas.

Además, mencionó que una de las teorías por la que el anuncio del nuevo videojuego de Batman se retrasó fue porque será mostrado al mundo por primera vez en la presentación de alguna de las consolas de nueva generación: PS5 o Xbox Series X.

A pesar que el videojuego de Batman será un título cross-generation, toda la publicidad de este proyecto está enfocado a las mejoras gráficas que tendrían PS5 y Xbox Series X al utilizar ray tracing, con tiempos de carga casi nulos, mayor resolución y fluidez.