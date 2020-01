Sasha Grey recibe inesperado regalo de los creadores de The Witcher y Cyberpunk 2077 [FOTOS]

Tal vez no la conozcas como Mariana Ann Hantzis, pero sí como Sasha Grey, la conocida exactriz de cine para adultos es ahora una de las streamers de videojuego más famosas en Twitch, quien fue sorprendida con increíbles regalos por parte de los creadores de The Witcher con un muñeco de Geralt de Rivia y merchandising de CyberPunk 2077, CD Projekt Red.

Desde hace varias semanas, Sasha Grey realiza transmisiones en Twitch donde sale ella jugando títulos como Resident Evil 2 o The Witcher: Wild Hunt, justamente este título no habría pasado por desapercibido y los creadores del título, CD Projekt Red, le enviaron un paquete completo de sorpresas.

Durante la última transmisión de Sasha Grey en Twitch, la famosa streamer compartió con todos sus fanáticos el contenido que traía dentro el paquete que recibió por parte del estudio de CD Projekt Red, en donde se aprecian regalos basados en Cyberpunk 2077, The Witcher: Wiuld Hunt e incluso el juego de cartas GWENT.

Los regalos que recibió Sasha Grey

CD Projekt Red envió una inmensa caja a la casa de Sasha Grey, que ella mostró durante su transmisión y abrió para que todos sus fans en Twitch lo vean. Los regalos son los siguientes de Cyberpunk 2077 y The Witcher dejaron fascinada a la streamer.

Varios objetos de colección de The Witcher como un Nendroroid de Geralt de Rivia; una copia física del videojuego, un libro de arte y una guía oficial de The Witcher 2: Assassin of Kings; además, una libreta con diseño inspirado en runas, varios discos con los soundtracks de la saga y una baraja de cartas de GWENT.

Cyberpunk 2077, el nuevo videojuego de CD Projekt Red que se lanzará el próximo 16 de abrir del 2020 en PS4, Xbox One y PC, también estuvo en los regalos que recibió Sasha Grey. Pues el estudio le envió un gorro, un polo y una bolsa inspirados en el título.

Otra de las sorpresas que recibió Sasha Grey fue la edición coleccionista de The Witcher: Wild Hunt, que trae consigo el collar del Lobo Blanco y una estatua de Geralt de Rivia derrotando a un Griffin. Además, esta caja tiene la firma de todos los miembros que participaron en el desarrollo del videojuego.