PS5 tiene como fecha de lanzamiento tentativa finales del 2020, que sería entre noviembre y diciembre, meses en los que la PlayStation 4 quedaría totalmente descontinuada, ya que Sony solo lanzaría videojuegos exclusivos para PlayStation 5.

De acuerdo a Jason Scheier, periodista de Kotaku, reveló que Sony tendría planes de forzar la transición generacional de consolas entre PS4 y PS5 y que esto se daría a través de los videojuegos exclusivos que se vayan a lanzar en PlayStation 5.

A esto, se le suma el rumor de que PS5 se estrenará junto a su primer videojuego exclusivo, que posiblemente sea Godfall, videojuego cuyo tráiler fue mostrado durante la ceremonia de premiación The Game Awards 2019.

Jason dijo lo siguiente respecto a los exclusivos de PlayStation 5 y la posible discontinuidad de PS4: “He escuchado algo sobre los títulos de lanzamiento de PS5”. “No diré nada todavía, ya que probablemente necesitaré de algún tipo de confirmación sobre ello en el futuro, pero solo estarán en PS5”.

La posible discontinuidad de PlayStation 4

Sin pensar mucho, es lógico que Jason haga referencia a los videojuegos exclusivos de PS5, que no serían para nada intergeneracionales con PlayStation 4, lo que significa que The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima serían los últimos títulos ‘first party’ que lleguen a la actual consola de Sony.

The Last of Us Part II tiene como fecha de estreno oficial en PS4 el 29 de mayo del 2020, mientras que el lanzamiento de Ghost of Tsushima, flamante videojuego exclusivo de PlayStation 4, sigue siendo aún desconocido. Además, también cabe la posibilidad de que estos títulos reciban una mejora que se podrá jugar en una PS5.

Esto dista mucho con lo que dijo Marck Cerny hace un tiempo, cuando mencionó que los usuarios experimentarán una transición cómoda de PS4 a PS5. Pero lo dicho por Jason ha repercutido en redes sociales revelando la gran posibilidad de que Sony obligue a los usuarios a comprar una PlayStation 5 si desean disfrutar de la nueva generación de videojuegos.

Videojuegos exclusivos de PlayStation 5

El aspecto de PS5 y el mando DualShock 5 no son los únicos misterios que oculta Sony, ya que a esto se le suma la lista de videojuegos exclusivos que llegarían a PlayStation 5, lista que por el momento es encabezada solo por Godfall.

Sin embargo, existen varios rumores de que los estudios de videojuegos first party ya están trabajando en las secuelas de los títulos que vieron la luz en PS4 para ser lanzados en PlayStation 5, como es el caso de Horzion Zero Dawn 2, Marvel’s Spider-Man 2, God of War 2 y posiblemente Days Gone 2, aunque no hay información de su fecha de estreno en PS5.

Es necesario recalcar que el inicio de desarrollo de estos videojuegos exclusivos solo es una mera especulación que circula en redes sociales y otros medios especializados, quienes sugieren que estas creaciones serán estrenadas en PS5, pero Sony, ni sus estudios, se han pronunciado ante ello para aclarar el panorama de los fans de PlayStation 5, que cada vez se ilusionan con la consola de octava generación.

Un caso totalmente distinto se presenta en Microsoft, luego de que la marca presidida por Phill Spencer confirme que los videojuegos exclusivos, al menos los dos primeros años, que lleguen a Xbox Series X también se podrán jugar en Xbox One similar a lo que sucede con PC, lo cual haría una gran diferencia con PS5.

El hecho de que los videojuegos exclusivos de Xbox Series X se puedan jugar en una Xbox One se debe a que muchos jugadores han logrado comprar recién la actual consola de Microsoft y la empresa toma esta medida para que sientan que han hecho una buena inversión y que están comprometidos con el contenido.

La guerra de las consolas sigue dando mucho que hablar. Por un lado tenemos a un Sony que tendría planeado dejar de lado la actual PS4 totalmente para un nuevo inicio con PS5 y en frente está Microsoft, tratando de apoyar a su comunidad dejándolos jugar los videojuegos exclusivos de Xbox Series X en una Xbox One.

Es necesario mencionar que lo dicho por Jason, perdiosta de Kotaku, no ha sido confirmado por Sony. Es por eso que estaremos atentos a lo que diga la empresa nipona respecto a los videojuegos exclusivos de PS5 y más detalles sobre la consola más esperada por los gamers, como el precio, fecha de lanzamiento oficial y los juegos de PlayStation 5.