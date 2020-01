Pokémon GO satisface a sus usuarios añadiendo nuevas funciones para que exploten al máximo cada uno de los recursos existentes en el juego de realidad aumentada. Tras la llegada de una nueva oleada de pokémon de Teselia, Niantic liberó la función que permite a las criaturas evolucionar por intercambio y aquí te contamos qué es y cómo funciona esta mecánica.

La evolución por intercambio es una de las mecánicas principales de la saga Pokémon. A través de esta función, los jugadores de Pokémon GO podrán hacer que sus criaturas favoritas, como es el caso de Haunter, Graveler, Kadabra se conviertan en Gengar, Golem y Alakazam; además de Conkeldurr, Gigalith, Accelgor y Escavalier, los nuevos pokémon de Teselia.

Esta nueva función de Pokémon GO no llegó sola, pues Niantic liberó una nueva oleada de pokémon de Teselia, de los cuales algunos de ellos evolucionan por intercambio. Además, de que también han aterrizado nuevos regionales al juego de realidad aumentada.

Por otro lado, la evolución por intercambio está generando muchas dudas entre los usuarios de Pokémon GO, quienes no entienden cómo hacer para que sus pokémon favoritos evolucionen con esta mecánica.

¿Qué es la evolución por intercambio?

La evolución por intercambio es el nuevo método evolutivo por el cual algunas criaturas alcanzarán su última transformación en Pokémon GO. Esta mecánica fue añadida a la función de truque que ya existe en el juego de realidad aumentada desde hace mucho, pues tendrás que invertir una cierta cantidad de caramelos y polvos estelares.

Es recomendable que realices el intercambio de pokémon con usuarios que tengan contigo un nivel de amistad alto en Pokémon GO, ya que esto reducirá tremendamente el precio de caramelos y polvos estelares.

¿Cómo funciona la evolución por intercambio?

A diferencia de los juegos originales, en el que la evolución por intercambio era automática, los jugadores de Pokémon GO, una vez realizado el trueque, deberán presionar en la opción de “evolucionar” para registrar su última transformación.

El hecho de que la evolución por intercambio sea manual en Pokémon GO, le da la potestad a los usuarios que ellos elijan el momento propicio para que su pokémon alcance su última transformación. Además, si ya hiciste el truque de alguno de los ejemplares mencionados abajo, solo debes presionar en la opción “evolucionar”, que será completamente gratis.

Pokémon que evolucionan por Intercambio

Kadrabra

Machoke

Graveler (de Kanto y Alola)

Haunter

Boldore

Gurdurr

Karrablast

Shelmet

¿Se puede evolucionar a una de estas criaturas sin intercambio?

La evolución por intercambio no será la única forma en que los pokémon de arriba alcancen su última transformación en Pokémon GO. Esto quiere decir a que, si no tienes con quién realizar un trueque, el juego de realidad aumentada te da la opción de utilizar los caramelos de alguna de las criaturas mencionadas arriba, que puede ser de 100 a 200 dulces.

Es por eso que te recomendamos realizar una evolución por intercambio en Pokémon GO, para que no gastes más caramelos que puedes utilizar para subir de nivel a alguno de los pokémon mencionados líneas arriba.

