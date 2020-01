PS5 se hizo con la atención de casi todo el mundo gamer luego de que Sony revelara su logo oficial durante su última conferencia en CES 2020. Aun así, su ya conocido diseño y la particular imaginación de la comunidad combinaron a la perfección dando como resultado toda una avalancha de memes que ya son viral en redes sociales como Facebook.

Los memes han sabido hacer gracia del absurdo evidente en el logo de PS5, pues se trata de un logo bastante similar al de PS4 (y al de PS3 también). Pero también recogen los diseños filtrados de PlayStation 5 durante todo este tiempo en Facebook, y que mantienen la extraña forma de 'V'.

Memes de PS5.

La, quizá exagerada, pero viral sensación de expectativa previo a la presentación de Sony en CES 2020 en redes sociales también fue tomada con humor en los memes. En Facebook, mucha gente pensó que la PS5 iba a mostrarse por completo y por primera vez, pero finalmente esto no fue así.

Sony no solo no reveló el diseño final de PS5 después del CES 2020, tampoco dio demasiados detalles de la misma (no que no se conocieran ya) y únicamente mostraron el logo de PlayStation 5. La mayor parte de la comunidad en Facebook esperaba una respuesta de Sony a Microsoft, quienes revelaron por completo el aspecto de Xbox Series X el año pasado.

PS5 sigue estando programada para finales del 2020, quizá para unas semanas antes de la temporada navideña. Sus especificaciones siguen siendo un misterio, pero una reciente filtración señala que sí alcanza los 9.2 Teraflops en procesamiento de video. Revisa los mejores memes virales en Facebook de la PlayStation 5 en nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.