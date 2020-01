Pokémon Espada: así se ven los nuevos diseños de Moltres, Zapdos y Articuno que enamoran a fans [FOTOS]

Los nuevos DLC de Pokémon Espada y Pokémon Escudo han sido anunciados. Durante el reciente Pokémon Direct de Nintendo se reveló una grata sorpresa para todos los fans de la franquicia. Moltres, Articuno y Zapdos recibirán una impresionante forma Galar, que posiblemente lleguen a Pokémon GO en un futuro.

The Crown Tundra (Las nieves de la corona) será el nuevo DLC de Pokémon Espada que agregará más criaturas a la pokédex de Galar, en el que los usuarios visitarán una invernal isla que se encuentra en la región de la octava generación Aquí, aparecerá un nuevo legendario, nuevas criaturas nunca antes vistas y el hecho de poder capturar a Moltres, Zapdos y Articuno con una espectacular apariencia, criaturas que están activas en Pokémon GO.

Si bien Game Freak no mostró en acción a las aves legendarias de Kanto, las fotografías que se vieron en el Pokémon Direct fueron más que suficiente para enamorar a todos los fans de Pokémon Espada, quienes ya desean jugar The Crown Tundra, y a usuarios de Pokémon GO que sueñan con un evento especial para cuando se lance oficialmente este contenido.

Pokémon

Moltres, Zapdos y Articuno formas Galar

Al igual que en Pokémon GO con los legendarios oscuros, las aves legendarias de Kanto vuelven a ser las primeras de su especie en recibir una forma alterna en las ocho generaciones de la franquicia Pokémon. Con ello, no solo veremos un nuevo aspecto de Moltres, Articuno y Zapdos, sino que también podrían adoptar un nuevo tipo.

Moltres forma Galar

El primero en ser revelado fue Moltres forma Galar, quien dejará de ser de color amarillo con llamas intensamente rojas. Esto se debe a que ahora será de color negro, con ojos azules. Su rostro tendrá un diseño de color negro que bajará por todo su pecho. Además, sus patas serán de color rosa también al igual que las características flamas. El nuevo tipo de este legendario podría ser fuego/siniestro.

Zapdos forma Galar

De las tres aves de Kanto, el que recibió un cambio radical de su aspecto fue Zapdos forma galar, quien ya no podrá volar porque estaría basado en un avestruz. Su color amarillo será aún más intenso, su pico, patas y otras partes de su cuerpo serán de color negro. Además, ya no podría volar, pero sería muy rápido. Su nuevo tipo sería Eléctrico/tierra

Articuno forma Galar

La elegancia de Articuno se traslada a Galar. El ave legendaria de Kanto de tipo hielo/volador tendrá un color plomo claro. Su dorso también será de color negro y su rostro es lo que llama mucho la atención debido a que pareciera que llevase unas gafas consigo. Además, su nuevo tipo sería Acero/hielo.

Es necesario mencionar que los nuevos tipos que adquirirán Moltres, Zapdos y Articuno forma Galar son mera especulación. Además, estas poderosas criaturas llegarán a Pokémon Espada a finales del 2020 por medio del DLC The Crown Tundra, cuyo precio sería de 30 dólares en la eshop de Nintendo Switch.

¿Llegará Moltres, Zapdos y Articuno forma Galar a Pokémon GO?

Recordemos que en Pokémon GO la única criatura de Pokémon Espada y Escudo es Weezing forma Galar, que se consigue derrotándolo en las incursiones. Además, en los códigos del juego de realidad aumentada también aparece Zigzagoon y Linoone con esta variante, pero aún no han sido liberados.

Esto hace soñar a los usuarios de Pokémon GO tener las formas Galar de Zapdos, Articuno y Moltres, quienes podrían llegar al juego de realidad aumentada a través de un evento sin precedentes, pero por ahora solo queda esperar a lo que decidan los desarrolladores de ambos títulos.

Recuerda que en Pokémon GO Moltres oscuro es el legendario más buscado por los jugadores. Este poderoso pokémon está bajo el control de Giovanni, jefe del Team GO Rocket, a quien deberás derrotar en una batalla para poder capturarlo.