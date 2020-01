Pokémon GO se prepara para recibir el primer Community Day del 2020, el cual estará protagonizado por el inicial de agua de la tercera generación, Piplup, quien debuta junto a Prinplup y Empoleon con su variante shiny en el videojuego. Conoce la fecha, horarios y bonus que trae este día de la comunidad.

Tras haberse filtrado la variante shiny de Piplup en la cuenta de Pokémon GO Alemania en Twitter, era casi un hecho que el entrañable compañero de Dawn, personaje del anime Pokémon, iba a protagonizar el primer Community Day de enero 2020.

Para la organización del Piplup Community Day, Niantic ha realizado cambios muy importantes en Pokémon GO, como el hecho que el día de la comunidad se realizará en dos horarios totalmente distintos, que serán divididos por el hemisferio sur y norte.

Si ya tienes varios Community Day en tu haber, ya debes saber que el día de la comunidad, en este caso de Piplup, tiene una duración de 3 horas, tiempo en el que la pre-evolución de Empoleon aparecerá con más frecuencia de manera salvaje. Además, de aparecer en eclosión y ser recompensa de misiones temáticas que se liberarán en Pokémon GO.

Piplup en el anime de Pokémon. Foto: Google.

Fecha y Horarios por hemisferios del Community Day de Piplup

Toma una hoja y lapicero para que apuntes el horario en que se realizará el Community Day de Piplup en Pokémon GO, pues como lo mencionamos líneas arriba, la fecha del día de la comunidad es 19 de enero y el evento iniciará en horas distintas tanto para usuarios en el hemisferio norte, como en el hemisferio sur.

Hemisferio Norte

Para los jugadores de Pokémon GO en Europa, Norteamérica, el Ártico, Asia y parte de África, participarán del Community Day de Piplup desde las 11:00 A.M. hasta las 2:00 P.M.

Hemisferio Sur

Jugadores de Pokémon GO en Sudamérica y algunas islas menores de Oceanía podrán disfrutar del Community Day de Piplup desde las 3:00 P.M. hasta las 6:00 P.M.

Bonus del Community Day de Piplup

El Community Day de Piplup será el momento perfecto para incubar todos los Huevos que tienes. Esto se debe a que las incubadoras de Pokémon GO tendrán el doble de eficacia durante todo el día de la comunidad. Además, los cuatro módulos cebo estarán activos durante las tres horas del evento.

Piplup, Prinplup y Empoleon shiny en Pokémon GO

Otra de las sorpresas para el Community Day de Piplup es la gran oportunidad que tienen los usuarios de Pokémon GO de capturar a este inicial de agua en su variante shiny, y evolucionarlo en Prinpluo y posteriormente a Empoleon para registrarlos en su aspecto variocolor en el juego de realidad aumentada. Revisa nuestra galería para que veas cómo lucen.

Empoleon y su movimiento exclusivo

El Community Day de Piplup estará activo durante tres horas en Pokémon GO, tiempo en el que Empoleon podrá aprender un movimiento exclusivo, que no a sido revelado por Niantic mientras escribo estas líneas. Recuerda que este ataque no se podrá aprender usando MT cargado.