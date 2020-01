FIFA 20: EA Sports presenta el Team of the Year (TOTY) 2019 con más de una ausencia

This is the #FIFA20 #TOTY 🏆



🇧🇷 @Alissonbecker

🏴 @andrewrobertso5

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇳🇱 Matthijs de Ligt

🏴 @trentaa98

🇳🇱 @DeJongFrenkie21

🇧🇪 @DeBruyneKev

🇫🇷 @nglkante

🇫🇷 @KMbappe

🇸🇳 Sadio Mane

🇦🇷 @TeamMessi



TOTY Attackers available in-game from 6pm UK. pic.twitter.com/cUQh0zz8qt